Папата излезе във ваканция: Ще играе тенис (ВИДЕО)

Папа Лъв XIV пристигна в папската резиденция Кастел Гандолфо, за да започне лятната си ваканция, първата част от която продължава до 20 юли, съобщават от информационния канал на Ватикана - Vatican News. Планирано е Лъв да направи публични изяви от Кастел Гандолфо в две недели, но иначе публичните и частните му аудиенции ще бъдат преустановени през това време. Папата ще прекара и три дни в Кастел Гандолфо през празничния уикенд за тържеството Успение Богородично от 15 до 17 август, допълват от catholic news agency.

Pope Leo XIV arrives at the papal residence at Castel Gandolfo to start his summer holiday, the first part of which lasts until July 20. pic.twitter.com/pVkar0MJIs