Армения предложила на Русия споразумение, за да не арестува Путин на своя територия

На 17 март тази година Международният наказателен съд издаде заповед за арест на руския президент Владимир Путин и Мария Лвова-Белова, руския комисар по правата на детето. Причината - те носят индивидуална наказателна отговорност за отвличането и депортирането на украински деца от началото на пълномащабната инвазия на Русия през февруари миналата година.

Armenia proposed to Russia to sign an interstate agreement that would bypass the requirements of the Rome Statute of the International Criminal Court.



This was stated by Parliament Vice-Speaker Hakob Arshakyan. pic.twitter.com/79CAWk8ISs