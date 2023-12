Десетки цивилни жертви: Белгород изпита ужаса в Украйна, Русия обстреля Харков (ВИДЕО)

"39 единици техника и 184 души почистват града. В работата се включиха над 250 доброволци. За укрепване и осигуряване на мерките за сигурност и безопасността на имуществото бяха включени комбинирани отряди за териториална самоотбрана на Белгород и Белгородска област, около 170 бойци", добави Гладков (СНИМКИ).

Няколко взрива избухнаха в центъра на Белгород – градът се намира близо до границата с Украйна, на само 37 километра по права линия. Поразени бяха търговски център, жилищни сгради, автомобили – в социалните мрежи бяха публикувани множество видеа от случилото се:

Че действително има убити и пострадали цивилни се вижда както на горните видеокадри, така и на това видео, в което младо момче тръгва да снима последствията от експлозиите и една от тях за малко не го поразява фатално:

Същевременно РБК-Украйна публикува материал на база информация от украинските спецслужби, в който изрично се посочва, че атаките са украинско дело – припомняме, че обстрел имаше още през миналата нощ. Но там се уточнява следното – калпавата и неадекватна работна руската противовъздушна отбрана (ПВО) е довела до разрушенията и цивилните жертви. С други думи – паднали са отломки от ПВО ракети и това е причината за взривовете, отнели живота на цивилни и ранили други цивилни. Постоянният представител на Русия в ООН Василий Небензя обаче нарече случилото се терористичен акт и обвини Украйна за него, а в руските канали в Телеграм се дискутира, че са използвани касетъчни боеприпаси и чешка система за залпов огън Vampire - независимо потвърждение няма.

Украинското обяснение поразително напомня какво говореше Русия, когато руска ракета срина жилищен блок в Днипро и уби 45 души, 20 останаха безследно изчезнали - тогава руската пропаганда настояваше, че украинско ПВО отклонило ракетата, като Олексий Арестович си подаде оставката в качеството си на съветник на политическия кабинет на Володимир Зеленски именно защото говори за такава версия и след това се извини, че е говорил без да е потвърдено. Сега Арестович не живее в Украйна и критикува яростно Зеленски: Русия се възползва от съветник на Зеленски, за да оправдае десетките убити в Днипро

The video was taken at the moment of shelling the center of #Belgorod pic.twitter.com/YaLEkBewWq

За пореден път в последните 48 часа северният украински град Харков, който също е близо до границата с Русия (Белгородска област) - само на 38 километра по права линия, стана жертва на руска атака, като обстрелът дойде от Белгород. Руска ракета е ударила хотела "Харков Палас", ранени са 26 души и по чудо няма жертви (СНИМКИ) - информацията е на Областната прокуратура в Харков:

Първоначално беше съобщено за 16 ранени, после станаха 19 – в пропагандните руски канали в Телеграм се твърди, че обстрелът е защото в хотела били настанени чуждестранни наемници, но местната власт в Харков съобщава за ранен британски журналист.

"A missile hit the hotel and a second an apartment building. There are many injured but fortunately they are alive. People will be resettled," Mayor of Kharkiv Ihor Terekhov reports.



Right now, 16 people were injured of which 8 were taken to the hospital. pic.twitter.com/CeSGqFAcTi