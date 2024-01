Полша се закани на Путин: Ще ти отговорим на език, който разбираш

Вчера руските сили изстреляха близо 100 ракети и 35 безпилотни летателни апарата срещу Киев, Киевска област и Харков, като убиха петима души и раниха 130, включително деца.

"Трябва да отговорим на последното нападение срещу Украйна на език, който Путин разбира", написа полският външен министър в Twitter.

Сикорски уточни, че съюзниците на Украйна трябва да реагират, "като затегнат санкциите, за да не може той (руският диктатор Владимир ПУтин - бел. ред.) да произвежда нови оръжия с контрабандни компоненти, и като предоставят на Киев ракети с голям обсег".

