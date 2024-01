Путин изпълнява заканата си за по-мощни удари по Украйна: Жертви и щети след нов ужас в Киев (ОБЗОР)

Kyiv City Military Administration publishes photos of the aftermath of a missile attack on the Solomenskyi district of #Kyiv pic.twitter.com/vXLhbwvttw

Мощно ракетно нападение

Русия използва комбинация от оръжия срещу украинска гражданска инфраструктура във втория ден от новата година - първо изстреля поредица от ирански дронове клас "Шахед", за да претовари противовъздушната отбрана, а след това продължи с различни типове ракети, оказали се смъртоносни. Основно атаката бе срещу Киев, в Харков също има жертва и ранени.

The moment a downed rocket falls into the water in Kyiv pic.twitter.com/hkVp4l1vZi — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

"Нападнати са гражданска и критична инфраструктура, промишлени и военни обекти. Основното направление на атаката е столицата на Украйна", написа главнокомандващият украинските сили ген. Валерий Залужни.

Първата вълна на атаката е дошла от югоизточното направление. Всички 35 атакуващи безпилотни летателни апарати "Шахед-136/131" са унищожени от противовъздушната отбрана на Украйна.

Само че на сутринта агресорите във войната са използвали стратегически бомбардировачи Ту-95МС. Около 6:00 ч. 16 самолета са изстреляли най-малко 70 крилати ракети с въздушно базиране Х-101/Х-555/Х-55. От 07:30 ч. са регистрирани изстрелвания на десет аеробалистични ракети Х-47M2 "Кинжал" от изтребители МиГ-31К.

"Противникът атакува и откъм морето с три крилати ракети "Калибър", а от север - с 12 ракети, летящи по балистична траектория, от типа "Искандер-М/С-300/С-400". От тактическия самолет Су-35 са използвани четири противорадарни ракети X-31P. Според предварителните резултати противникът е използвал 99 оръжия за въздушно нападение - ракети от различни типове", отбеляза Залужни.

Според главнокомандващия на ВВС са били унищожени 72 въздушни цели: 10 от общо 10 ракети "Кинжал" (всички са свалени от ПВО системата Patriot), 59 от 70 крилати ракети Х-101/Х-555/Х-55, 3 от 3 крилати ракети "Калибър". Няма обаче нито една свалена ракета от типа "Искандер-М/С-300/С-400".

Жертвите и щетите

Атаката предизвика пожар във високоетажна сграда в Соломенския район на столицата Киев. Двама души са загинали, а 48 са ранени, съобщиха местните власти начело с кмета Виталий Кличко.

Kyiv mayor Klitschko published a video from the scene of a shell hitting an apartment building in Solomensky district. pic.twitter.com/64GhG6fa5E — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Кличко показа и видео от мястото на трагедията, като отбеляза, че в близост до ударената къща е създаден временен отоплителен център, където на хората е оказана необходимата помощ.

По данни на Държавната служба за извънредни ситуации - 130 жители са били евакуирани от горящата сграда. Съобщава се, че пожари е имало и на няколко места в Подолския район. В район Оболонски се е запалил склад, в район Печорски е повредена висока сграда, а в район Деснянски е съобщено за пожар в супермаркет.

Руските сили удариха и Харков - по-конкретно Шевченковски район, съобщи губернаторът Олег Синехубов. При руския ракетен удар е загинала една жена, а 52 души са били ранени, включително 6 деца. Около 17 пострадали са хоспитализирани.

The Kharkiv patrol police publishes footage from the video recorder of the police officers who were the first to arrive at the scene of the impact pic.twitter.com/latn0rBurP — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Сутринта Министерството на енергетиката на Украйна съобщи, че редица подстанции са останали без ток заради масирания обстрел - и по-точно 259 хиляди измервателни точки са били изключени от мрежата. Към 14:30 ч. местно време стана ясно, че енергетиците са възобновили електрозахранването на 250 хиляди жители на Киев, пише УНИАН.

Някои от жителите на квартал Куреневка обаче останаха по-дълго без ток. Планът бе електричеството им да бъде включено до 17:00 ч.

По-рано от Министерството на енергетиката съобщиха, че поради обстрела са изключени линиите за високо напрежение в Киевска област, а прекъсване на електрозахранването е имало в Бучанския и Вишгородския район. Освен това е имало временни смущения в работата на водноелектрическата централа.

Междувременно в социалните мрежи се появиха видеа, на които се вижда, че са ударени обекти на Tesla (компанията на Илон Мъск) и Citroen.

Burned-out Tesla and Citroen car dealerships in Kyiv after the occupiers' missile attack pic.twitter.com/PUfwbj1wle — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Има и видео, показващо как украински деца спят във футболен лагер заради руския обстрел по жилищни сгради:

In a football camp, Ukrainian children are sleeping in the corridor because of the Russian shelling, - video from social networks. pic.twitter.com/RYVajq2CgT — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Цената на атаката

Руската федерация похарчи около 620 млн. долара за масираната ракетна атака срещу Украйна на 2 януари, изчислява Forbes, като се позовава на данните от командването на ВВС на украинските въоръжени сили и на собствена информация.

Цената на ракетата Х-101 е 13 млн. долара, ракетата "Калибър" е 6,5 млн. долара, "Искандер" - 3 млн. долара, "Оникс" - 1,25 млн. долара, Х-22 - 1 млн. долара, "Точка-У" - 0,3 млн. долара, Х-55 - 2 млн. долара, Х-555 - 4 млн. долара, Х-47 "Кинжал" - 15 млн. долара, дронът "Шахед-136" - 50 000 долара, пише изданието.

Реакциите

Украйна реагира остро след масирания руски обстрел, доказващ думите на диктатора Владимир Путин, че Москва ще продължи да атакува и даже ще засили нападенията си.

"Благодаря на всички партньори, които помагат за укрепването на въздушния ни щит. И е очевидно, че това помага за спасяването на стотици животи всеки ден и всяка нощ, които щяха да бъдат отнети от руския терор, ако не бяха Patriot и другите отбранителни системи", заяви президентът Володимир Зеленски.

"През тази година ще продължим да работим с всички по света, които ценят живота, за по-нататъшното укрепване на нашия въздушен щит и за търсене на отговорност от Русия за извършеното от нея. Една терористична държава трябва да почувства последствията от това, което прави", добави той.

В Русия пък са на другия полюс - агресорите празнуват, че успели да поразят всички набелязани цели при атаката. Министерството на отбраната в Москва твърди, че мишените били обекти от "военнопромишления комплекс" на Украйна - въпреки че е ударена жилищна сграда, а също и предприятия.

Russian Defense Ministry commented on today's massive shelling of Ukraine: "The goal of the strike has been achieved. All facilities were destroyed"



As usual the Russian Defense Ministry said they struck "at enterprises of the military-industrial complex of Ukraine."



📸: Kyiv,… pic.twitter.com/Kyonkc8Y9j — NEXTA (@nexta_tv) January 2, 2024

Русия удари собствено село, пак атака в Белгород

Същевременно губернаторът на Воронежка област на Руската федерация призна, че руска ракета е причината за днешния удар по село Петропавловка. Там имаше големи разрушения, включително ранени хора: Аварийно изхвърляне на боеприпас: В Русия потвърдиха, че руска ракета е ударила Воронежка област (ВИДЕА)

Чуха се взривове и в Белгород, където в края на миналата година украинска атака припомни на руснаците, че Владимир Путин ги въвлече във война. Губернаторът Вячеслав Гладков твърдеше, че ПВО е свалила 4 въздушни обекта, насочени към града.

Стана ясно, че петима души са били ранени, а един е загинал, докато шофира в близост до място, където е избухнал боеприпас.

