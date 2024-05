Атака с дронове срещу двореца на Путин: Косвени данни

Съгласно написаното от Кондратиев, в село Криница отломки от дрон са нанесли щети на недовършена сграда, а в село Джанхот дрон е паднал и предизвикал пожар сред няколко дървета. Няма информация за пострадали - всички дронове били обезвредени от руската ПВО, уверява губернаторът.

Според сводката на руското военно министерство, над Краснодарски край са свалени 4 дрона, още 6 са свалени в Орловска област: Бензиностанция в Русия е ударена с дронове, пожарникари са пострадали (СНИМКА)*

Беларуската опозиционна медия NEXTA коментира, че дронът в село Джанхот всъщност е уцелил ферма, разположена съвсем близо до двореца на Путин. А в Криница има лозя и винарна, които най-вероятно обслужват резиденцията на руския диктатор.

Припомняме, че и в нощта на 17 май дронове прелетяха близо до двореца на Путин.

Още: Ново мащабно разследване показа скритото богатство на Путин

Putin's palace was attacked?



The governor of the Krasnodar region reported that the drone's debris “damaged an unfinished building” in the village of Krinitsa. Another drone flew into the farm Dzhankhot, located very close to Putin's palace. The target of the drones could be… pic.twitter.com/DbdTCBg7Ol