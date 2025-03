Автобус без шофьор тръгна из Барселона (ВИДЕО)

Автобус на градския транспорт без шофьор превозваше безплатно пътниците в центъра на испанския град Барселона, предаде The Associated Press. Не става въпрос за някакъв инцидент, а за тестване на нов микробус на Renault, който се движи без шофьор. Автономното превозно средство се движеше по кръгов маршрут от 2,2 км (1,3 мили) с четири спирки в центъра на испанския град. Автобусът сам се отдалечаваше от спирката с пътниците си и сам, спираше, преди да смени платното и да се спусне по един от най-модерните булеварди в Барселона.

18-годишен студент, който изпробва новата технология за кратко пътуване - нарече превозното средство "автобус на бъдещето".

„Току-що минахме покрай обикновен градски автобус с двигател с вътрешно горене и си помислих: Вижте, има автобус от миналото, а точно зад него имате автобуса на бъдещето", коментира студентът.

Driverless ‘bus of the future’ is tested in Barcelona. pic.twitter.com/hcl79CMQ1F