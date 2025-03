34 ранени при сблъсък на два автобуса в Барселона (ВИДЕО)

Най-малко 34 души бяха ранени при сблъсък на два автобуса на оживена улица във втория испански град Барселона. Четирима от ранените са в критично състояние, съобщиха местните служби за спешна помощ. Четиримата тежко ранени са откарани в болница. Един от тях е бил временно „заклещен“ в един от автобусите, съобщиха от службата за спешна помощ в североизточната област Каталуния в социалната мрежа X.

🎥 Bus crash with Italian students and cruise ship passengers leaves over 30 injured in Barcelona



Four were critically injured in Diagonal Avenue collision between two buses



More: https://t.co/6dHB8iEQVw pic.twitter.com/dx3t5S91HX