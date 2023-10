"Баба Яга" дебне: Без илюзии за страшен украински дрон, зоват руски военни блогъри (ВИДЕО)

⚡️ Night hunt of the heavy Ukrainian drone "Baba Yaga". The video is from the Russian side. pic.twitter.com/nH5fFtCBgs

Опушени и мариновани, за да излязат от дупките: Украйна лови руснаци като мишки (ВИДЕО)

Какво е "Баба Яга"

Rare footage of the "Baba Yaga" during daylight. Preparing for its nocturnal hunt. This drone, though sizable and conspicuous, is equipped with piercing thermal vision and lethal anti-tank mines. As legends whisper tales of the old witch, enemies now fear the new specter that… pic.twitter.com/675nQk3cxk — Bandera Fella *-^ (@banderafella) September 18, 2023

Става въпрос за буквално митичен сред руснаците украински военен дрон. Дронът има 6 перки и не е тип "камикадзе" - той носи боеприпаси и бомбардира съответната цел. Бомбите са специално направени за дрона – обикновено са 82-милиметрови или 120-милиметрови боеприпаси като тези за минохвъргачки, пише сайтът Technology.org. Дронът има и термовизьонни камери, което го прави изключително ефективен нощем – точно затова руснаците се страхуват толкова от него.

Mysterious Ukrainian "Baba Yaga" attack drone carrying a huge payload to be dropped on the occupier vehicles. pic.twitter.com/vlcZprVMal — Dmitri (@wartranslated) October 3, 2023

"Може да гледате резултатите по украинските (телеграм) канали. Имат видеопотвърждения за пораженията по нашата артилерия", добавя "Живов Z".

Друг руски военен канал, кръстен на "Танкист Южно военно окръжие (ЮВО)", също коментира "Баба Яга". В публикацията се казва, че всеки дрон "Баба Яга" има автономна Stralink връзка и това изключително много затруднява операциите по свалянето му с електронно заглушаване – трябват поне три електронни заглушителни устройства, които да действат едновременно, според публикацията. Отделно, точно заради връзката със Starlink, операторът на дрона може да е много далеч.

Ухаят на хляб: В Русия започнаха да произвеждат дронове в хлебозавод (СНИМКА и ВИДЕО)