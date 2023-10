Опушени и мариновани, за да излязат от дупките: Украйна лови руснаци като мишки (ВИДЕО)

Извън големите политически и социални последствия обаче, не по-малко сериозни са промените във военното дело. Конкретно - войната в Украйна наложи дроновете като страховито оръжие, с много възможни начини на употреба.

Извън традиционните удари с дронове-камикадзе и обстрел с бомби и снаряди, дроновете се оказват добър начин да изгониш противника от добре укрепена позиция. Видео от южния фланг на Бахмут най-добре демонстрира това.

Видяното на кадрите напомня за израелската тактика "почукване по покрива" - когато върху набелязаната цел се хвърля халостен боеприпас и с това се дава предупреждение, че след малко следва истинска бомба. Прави се с цел предпазване на цивилни.

В демонстрирания случай от Украйна (при Андреевка, на 10 километра юг-югозапад от Бахмут) обаче почукването по покрива е буквално "опушване". Защото използваните дронове изглежда са с нисък заряд, който кара укриващите се по укрепени позиции руснаци панически да излизат и да търсят друго прикритие - така те стават уязвими за последващ удар. Вижте ВИДЕОТО:

Storming of Andriivka by the 3rd separate assault brigade.



"Ignoring the enemy's fire and suppressing it with a barrage of fire, the assault units came close to a distance of 10 meters and blew up the enemy's fortified positions, turning the them into minced meat," they add. pic.twitter.com/Wv4yC01Ycq