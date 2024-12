Баби палят полицейски коли и банки: Ало измамници сеят хаос в Русия, ГУР ли е мозъкът? (ОБЗОР - ВИДЕО)

Цели 13 случая за само 2 дни, при които в Русия стана серия от палежи и то на учреждения и символи на държавността – за това съобщава прокремълският информационен телеграм канал Baza. Ситуацията е изключително любопитна, защото съгласно информацията в материал на Baza зад случващото се стоят телефонни измами. Каналът не стига дотам да каже кой стои зад това, но в началото на това лято човек от управлението на Сбербанк говори надълго и нашироко какви ужасни финансови загуби търпи руското общество заради водена от Украйна война, в която телефонните измами са основно оръжие: Кражби за милиарди: Украйна побърква Русия с телефонни измами

Baza прави подбор на случаите, като твърди следното: Схемата в общия случай е една и съща – обикновени руснаци биват подлъгвани да дадат пари на телефонни измамници, а след това те обещават да им ги върнат, но в замяна жертвите трябва да направят нещо за тях. Какво – да извършат палеж или саботаж. Друг сценарий – убежават обикновени руснаци да атакуват собственост на предполагаеми престъпници.

Само в Москва и Московска област за последните 48 часа има вече 5 такива случая на палежи. В Бутово, Московска област, например беше подпалена полицейска кола – такъв случай има и от квартал "Виборг", в Санкт Петербург, където две пенсионерки също са подпалили полицейска кола, като двете жени са арестувани, с обвинения в тероризъм. Само в Лениниградка област и Санкт Петербург всъщност има 13 палежа за последната седмица:

И още – в Красноярск студент подпалил банка, в Анапа – също (ВИДЕО), в Твер все още неизвестен подпалвач също е подпалил полицейска кола. В Ростов на Дон мъж взривил фойерверки в банков клон – а серията продължи в Санкт Петербург и Москва с палежи на клон на Сбербанк и в два търговски центъра в Москва: Взривове в търговски центрове в Москва, експлозия и в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Всичко случило се накара руският депутат Артьом Кирянов да предложи по-строг контрол върху продажбата на фойерверки и бенгалски огън. Всъщност според него, "за новогодишно настроение" можело да се остави само бенгалския огън. "Сега всеки, който има само 1000 рубли в джоба си, може да си купи нискокачествена китайска пиротехника в търговски център. В резултат на това такива покупки могат да доведат до наранявания или в най-лошия случай до саботаж. Пиротехниката, която в мирно време остави хората без очи и пръсти, в сегашните условия представлява много по-голяма заплаха. Такива продукти често се превръщат в инструменти в ръцете на хора, които биват подлъгани да извършат престъпни дейности заради телефонни измамници. За щастие, липсата на обучение сред такива хора често се ограничава до щети по врати или прозорци, но резултатът е реални загуби и наказателни присъди". Кирянов написа предложението в канала си в Телеграм – и не остави съмнение в публикацията си, че то е точно заради няколкото палежа и използването на фойерверки при някои от тях.

Междувременно, британският ежедневник The Guardian публикува материал, според който украинският генщаб е започнал да праща на фронтовата линия като пехота специалисти дори от ВВС, защото няма достатъчно войници. Украинският генщаб категорично отрече, че има занимаващи се с ПВО експерти са прехвърлени в сухопътните сили, но призна, че хора от ВВС отиват да служат като пехота – това обаче не значи, че ПВО ще изпадне в криза. Британската медия обаче пише, че украинската армия все повече страда, защото войниците са по-стари, а мобилизацията е изключително непопулярна в украинското общество и среща съпротива. Статията обаче има и положителни аспекти – украински военни признават, че условията за служба непрекъснато се подобряват, а това може да е един от лостовете за преодоляване на нежеланието да се влиза в армията. Освен това – западните съюзници показват все повече желание да провеждат обучения на украински новобранци. Добре в украинското общество се приема и отказът на украинския президент Володимир Зеленски да мобилизира по-млади мъже (18-24 години).

Рязко намаление на интензивността на боевете в Украйна, но въпреки това числото на бойните сблъсъци продължава да е огромно. Общо 186 са те на 21 декември съгласно официалните украински данни – с 25 по-малко на дневна база. Руснаците са използвали 70 управляеми авиобомби през вчерашния ден, почти същото количество както и онзи ден. Запазва се и нивото на руския артилерийски обстрел – пак 5000 изстреляни снаряда, сочи сутрешната сводка на украинския генщаб.

Този път най-горещо е Времеевското направление – 47 руски пехотни атаки там. Направлението е спомагателно за Кураховското, а основна руска цел в него е Велика Новоселка. Предвид данните от украинския генщаб може да се направи извод, че руснаците имат напредък на северния фланг на Велика Новоселка, от Нови Комар на запад. В Кураховското направление руските пехотни атаки са 15, но отчетът касае самото Курахово, както и северния му фланг – Старо Терно и Дачно, последното село е отправна точка за пресичане на още едно място от руските сили на магистрала Н-15 между Курахово и Покровск и свързване с южния фланг при самия Покровск (Зеленовка, Нови Труд, Нововасильовка). В Покровското направление са спрени 29 руски пехотни атаки – украинският военен анализатор и о.з. полковник Константин Машовец писа в профилите си в Телеграм и Facebook (вторият вече е възстановен след руска тролска атака), че руското командване прави ротации във Втора общовойскова руска армия, защото не е доволно от случващото се на южния фланг на Покровск, като Машовец очаква скоро там да се включи и 41-ва общовойскова руска армия. Геолокализиран кадър показва, че източно от Украинка руснаците са използвали цивилни превозни средства за неуспешна атака, явно има липса на бронирана техника. Иначе Курска област е на второ място като интензивност на боевете за вчерашния ден – 41 руски пехотни атаки там.

В Кураховското направление засега руският напредък е спрян по линията Суха Яла – Зеленовка, твърди украинският телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна Алекс. Той изразява притеснение от руските управляеми бомби, но и твърди, че те биват използвани хаотично от руската армия. С малък брой резерви ние принуждаваме врага да понася огромни загуби, добавя друг украински военен – операторът на дронове Станислав Бунятов с позивна Осман:

За Курска област "Офицер+" съобщава за руски напредък в дълбочина от 2 километра от югоизток към Суджа – това обаче не поставя руснаците близо до основната овладяна от украинците точка при стартиралата на 6 август, 2024 година дръзка операция "Курск". Засега, заради калта и украинската съпротива, руснаците не могат да тръгнат по пътя към Свредликово, добавя каналът. В дневния си анализ ISW (американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната) отчита руски напредък до югоизточните покрайнини на Дарино и северните покрайнини на Кругленко, и двете югоизточно от Коренево, както и руски напредък в полетата източно от Новоивановка, също югоизточно от Коренево. За поредна украинска контраатака при Погребки, северозападно от Суджа, съобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Два майора" - даже две, уж неуспешни.

Говорителят на украинското командване "Луганск" майор Анастасия Бобникова коментира, че в Северското направление, спомагателно от юг за Лиманското, руските сили са изтощени и понесли сериозни загуби след два-три дни на бесни директни атаки миналата седмица и вероятно за известно време там ще е тихо. Но по отношение на Часов Яр (Краматорско направление) и Торецк Бобникова предупреди, че руснаците хвърлят тактически резерви и се надяват на по-добро развитие за тях заради лошото време, което затруднява наблюдението с дронове.

Още: Терминатор: Украински роботи с картечници и бомби атакуваха руски позиции (ОБЗОР - ВИДЕО)

И снощи в грузинската столица имаше голям протест – отново, заради парламентарните избори там и убеждението, че резултатите от тях са измама, позволила на управляващата партия „Грузинска мечта“ да запази властта си с абсолютно мнозинство:

🔥 Tens of thousands march to the center of Tbilisi, paralyzing the city with traffic jams. Protests in Georgia continue over election fraud and the government's refusal to pursue EU membership talks until 2028. pic.twitter.com/4MegxDkESm