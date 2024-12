Взривове в търговски центрове в Москва, експлозия и в Санкт Петербург (ВИДЕО)

Взривове разтърсиха два търговски центъра в Москва днес, а експлозия избухна пред клон на голяма руска банка в Санкт Петербург (Сбербанк). Първо поредица от експлозии избухнаха в търговски център в Московска област. В град Корольов мъж запали фойерверки в офис на многофункционален център на четвъртия етаж на търговски център Хелиос. Стъклото се е пръснало, а на тавана е избухнал огън.

Посетителите незабавно се евакуираха от сградата в паника.

Explosions in a Moscow Region shopping mall: people fled in panic, the culprit disappeared



In Korolyov, Moscow Region, a man set off fireworks inside an office of a multifunctional center (MFC) on the fourth floor of the Helios shopping mall. Glass shattered, and a fire broke… pic.twitter.com/OiwpiYRZR3