Бахмут се държи, свидетелства за наредени от Пригожин екзекуции на украинци (ВИДЕО)

Информацията отговаря на сутрешната сводка на украинския щаб. В нея специално е отбелязано, че има руски пехотни опити за атака на Хромово, но не са успешни. Освен това, по целия фронт в Украйна за Велика събота са извършени 60 руски пехотни атаки, което е леко увеличение спрямо Разпети петък – тогава бяха 52.

Бахмутський напрямок, зачистка ворожих окопів бійцями добровольчого розвідувального батальйону "Сонечко" ГУР МОhttps://t.co/7afzWKQabH pic.twitter.com/zxmAzzYPHX — Оперативний ЗСУ (@operativno_ZSU) April 15, 2023

Украинският щаб набляга и на друго – че в Русия е отложено началото на процеса на обучение на нови офицерски щабове на някои места, което украинците обясняват с много големите руски загуби в Украйна: Киев: Руските жертви във войната вече са над 180 000. Какъв е размерът на руските загуби е показателно да се види от пресни видеокадри как създателят на ЧВК Вагнер Евгений Пригожин посещава ново гробище, приемащо постоянния поток от трупове на наемниците му:

От руска страна, официалната информация е, че ЧВК Вагнер превзели два квартала в северните и южните покрайни на Бахмут, без да се уточнява кои. Руски военни блогъри като пропагандиста Семьон Пегов твърдят, че е превзета жп гарата до Верхний парк, което се споделя като данни и от украински източник (КАРТА). От юг, боевете са по улица "Корсунска", като целта на руснаците е тя да бъде овладяна и така да бъде спряна връзката по пътя Т0504 Константиновка – Часов Яр – Бахмут, защото атаките откъм Ивановско тотално се провалиха.

This is what Prigozhin ment with: "Every house in Bakhmut is a fortress. It's very hard to capture". pic.twitter.com/R2Vl4r4QM0 — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2023

Фигурата на Пригожин продължава да събира много фокус в руското и украинското информационно пространство, както и в западни медии. Пред руския опозиционер Марк Фейгин, в YouTube предаването "Фейгин LIVE", Владимир Осечкин, създателят на популярния руски проект Gulagu.net, насочен срещу руската държавна политика на потъпкване на човешките права, даде нова информация относно зверствата на ЧВК Вагнер. Осечкин обяви, че на Светли понеделник, на 17 април, Gulagu.net ще публикува свидетелства как Пригожин лично е наредил над 20 екзекуции на украински военнопленници. За тези военни престъпления той е разобличен, категоричен е Осечкин, като посочва, че едно от свидетелствата е от командир в ЧВК Вагнер.

According to the Vladimir Osechkin, founder of the anti-corruption website https://t.co/PYCZpnbIoL, an ex-Wagner PMC fighter testified that Prigozhin personally ordered the execution of 🇺🇦 prisoners of war. There are more than 20 of such cases.



They will publish it next monday. pic.twitter.com/0Xpbm5dnsj — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 15, 2023

Продължават и отзивите след прословутото вече есе на Пригожин относно бъдещето на Русия с оглед войната в Украйна. Неговият отявлен враг Игор Гиркин (бивш силов министър на т.нар. ДНР и осъден на доживотен затвор на първа инстанция в Хага за свалянето на полет MH17) директно иронизира: "Правилно ли разбрах, че Черният клоун е призовал Руската федерация да даде половината от ДНР и 30% от Запорожката област? Някой ще сезира ли прокуратурата". И докато Гиркин очевидно води война с Пригожин, то в някои западни медии есето му беше разтълкувано като призив да бъде сложен край на войната. Това не е така – Пригожин не желае преговори, а иска военно решение и то окончателно, обяснява за пореден път американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната (ISW) в дневния си обзор: Пригожин вижда вариант за поражение на Русия, присмех за поредния руски ядрен напън (ВИДЕО)

Що се отнася до другите по-горещи точки на фронта – Авдеевка и Луганска област по линията Сватово – Кремена, няма данни за значима промяна в позициите. Украинците посочват Маринка (27 километра югозападно от Авдеевка) като място, където за пореден ден е имало множество руски атаки.