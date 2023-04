Пригожин вижда вариант за поражение на Русия, присмех за поредния руски ядрен напън (ВИДЕО)

Според Пригожин, украинската армия е вече готова да атакува и това личало от постоянните опити да се пробие ЧВК Вагнер при Бахмут. "Губят по 30-50 единици военна техника дневно и това не им влияе", пише Пригожин в есето си, като не предоставя никакво видео или снимково доказателство за думите си. Но на тази база той заключва, че украинците вече имат достатъчно тежка военна техника и войници, за да нападнат – само че Западът все още ги задържал. И уточнява, че има вариант украинската армия да пробие руските редици някъде по фронта в Украйна и този бъдещ военен неуспех да доведе и до "упадъчни настроения" в руското общество, което вече търсело виновник за състоянието на руската армия, която "не е най-силната в света".

Video of street battles in Bakhmut by fighters of the Third Assault Brigade. pic.twitter.com/eC8NAXTaK8 — NEXTA (@nexta_tv) April 14, 2023

Защо? Пригожин пише, че причината е в подхода на САЩ спрямо Руската федерация. По думите му, Вашингтон знае, че по военен път Русия не може да бъде сломена, но това може да стане чрез т.нар. дълбока държава. Това е руски елит, който има много силно присъствие в държавното управление, но е и много свързан със Запада чрез своите активи там. Този елит не иска пълна руска победа и с участието си в държавните и дори военни решения създава пречки пред нея, твърди руският олигарх. "Дълбоката държава ще накара върховната власт да направи сериозни отстъпки", казва той. Пригожин обаче счита и, че САЩ не искат Русия да потъне "до дъното", защото оттам-насетне ще тръгне нагоре, като отхвърли окончателно "дълбоката държава" и така ще се превърне в "настръхнало военно чудовище, с което международната общност ще трябва повече от да се съобразява".

"Ако не докажем, че сме силни във военно отношение, никой няма да се съобразява с нас и ще ни върти както си иска", заключва в есето си руският олигарх и предупреждава, че не трябва да има никакви мирни споразумения, които да оставят кардинално нерешени въпроси, защото тогава постепенно елитите на "дълбоката държава" в Русия ще се завърнат. За пример той дава Михаил Ходорковски. Пригожин казва и, че за руските власти "идеалният вариант е да обявим края на "специалната военна операция", да информираме всички, че Русия е постигнала резултатите, които е планирала, и в известен смисъл са постигнати". Но според него това не е идеалният вариант за бъдещето на Руската федерация. "Или въоръжените сили на Украйна ще бъдат победени в честен бой, или Русия ще ближе раните си, ще натрупа мускули и ще разкъса съперниците си отново в честен бой. Затова смятам, че вариантът на споразуменията е невъзможен за бъдещето на Русия", завършва Пригожин есето си.

Друг акцент - репетицията на Руския тихоокеански флот за отговор на ядрен удар е сигнал както за Китай, така и за Япония. Това е оценката в дневния обзор на ISW – американския мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Според ISW, Русия иска да покаже на Китай, че може да разчита на подкрепа в случай че Пекин тръгне да си връща Тайван с военна сила. Китайците обаче ясно поставят граници в обявените като сътрудничество без граници отношения с Русия: Китай няма да дава оръжия на Русия. Освен това обаче Кремъл иска да предупреди Япония относно Курилските острови и да сплаши Токио да не оказва допълнителна подкрепа за Украйна, още повече, че следващата среща на Г-7 ще бъде домакинствана точно от Япония: Руснаците се провалят в Бахмут, Шойгу се зъби на Япония за Курилските острови (ВИДЕО)

От ISW обаче напомнят, че точно тихоокеанските морски сили на Русия претърпяха огромни загуби в Украйна. За печален пример са дадени 40-та и 155-та бригади на руската морска пехота, като само през 2022 година 155-та бригада беше преформатирана 8 пъти: Касапницата при Угледар: Елитна руска бригада вече я няма, твърдят украинците (ВИДЕО). Руският тихоокеански флот вероятно няма необходимата бойна мощ, за да заплаши истински Япония и да убеди Китай, че е равностоен военен партньор, заключват от ISW.

Междувременно, в Бахмут продължават тежките битки, посочва в сутрешната си сводка украинския щаб. Според украинския телеграм канал "Бахмутски демон" има надежда – там е публикувано кратко съобщение: "Нещата се промениха - не в голям мащаб, но изглежда има успехи. Дори и всичко да бъде направено, бъдете търпеливи (явно призив да не се говори постоянно как Бахмут ще бъде освободен) - ако не, тогава решението е на командването".

On the outskirts of Bakhmut, a Russian position was attacked and taken. pic.twitter.com/pxWfcUQjsT — NOËL 🇪🇺 🇺🇦 (@NOELreports) April 13, 2023

Друг обаче е тонът на руските източници. В дневния си обзор руското военно министерство съобщава, че вече се водели "боеве с висока интензивност" за овладяване на западната част на Бахмут, където са последните украински позиции в града. Елитните руски десантчици от ВВС пазят фланговете и пречат на украинците да вкарат резерви и боеприпаси, твърди още ведомството. А според свързвания с финансиране от Пригожин руски телеграм канал "Рибар" "щурмът за Бахмут отива към кулминация, украинската армия търпи тежки загуби и губи позиции в западните части на града". В обзора обаче се посочва, че украинците удържат позициите си по жп линията в центъра на града и там текат тежки боеве от няколко дни, а в южната част на града боевете са по улица "Корсунска".

341-44. SW Bakhmut/Korsunskoho St.

Released 13/04, reportedly film from a🇷🇺VDV unit showing artillery striking UAF-occupied blocks north of Kindergarten №40 'Smile'. These blocks are vital in protecting Chaikovskoho street and the western entrance to town.https://t.co/qxBwCGm1hp pic.twitter.com/uU4rXpfyUE — Dan (@Danspiun) April 13, 2023

При Авдеевка също остава горещо – украинците съобщават, че на северния фланг е спряна руска пехотна атака при Новокалиново (10 километра северно от Авдеевка). Като най-горещо място е посочена отново Маринка – на 27 километра южно от Авдеевка. Именно по целия южен фронт сега има руски пехотни атаки и боевете продължават.

В Луганска област няма значима промяна на позиции. Руският натиск при Кремена обаче е все така силен – при Диброва (5 километра югозападно от Кремена), горската местност Серебрянка и при Билохоривка (12 километра южно от Кремена). Нито една от тези позиции дотук не е под пълен руски контрол, боевете не спират. А снощи е имало украински удар с HIMARS по руски военни обекти в Рубежное, на само 6 километра източно от Кремена – това се вижда от руски военни блогъри като подготовка за украински контраофанзивни операции.

В Запорожка област фокусът пак е върху АЕЦ Запорожие – с поредно съобщение от Рафаел Гроси, генерален директор на МААЕ, че централата отново работи само с един далекопровод, на който се разчита да доставя ток за охлаждане на реакторите. Ако той бъде прекъснат, отново ще се мине на дизелови генератори.

