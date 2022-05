Байдън намекна: САЩ ще доставят ракети на Украйна, но не с обсег да поразяват руска територия

Президентът на САЩ Джо Байдън каза, че няма да изпрати в Украйна ракетни системи, които биха могли да поразят цели на територията на Русия.

"Няма да изпращаме в Украйна ракетни системи, които могат да нанесат удар в Русия", заяви Байдън в Белия дом, след връщането от визита в Делауер, предаде The Guardian. Коментарът на британската медия е, че казаното от Байдън не е съвсем ясно, но е унисон с брифинги на Белия дом от почивните дни (28 - 29 май), че САЩ за готови да доставят системи за залпов огън на Украйна, стига да не са с възможно най-голям обхват. А висш американски държавен служител потвърди, че се обсъжда доставката на ракетни системи за залпов огън, но не и тези с най-голям обхват. Специален материал по темата пусна The Washington Post. Очаква се окончателно решение да бъде обявено тази седмица.

Киев поиска от Съединените щати ракетни установки, които могат да са с обсег до 300 километра. Само че т.нар. системи за залпов огън (М270 и М142, които са мобилни), които Украйна иска, са различен вид и съответно може да имат различен обсег. Най-големият обсег е 185 мили, но има такива оръжия и с по-малък обсег - 20 до 40 мили. Обсегът много зависи от използваните боеприпаси. А украинското министерство на отбраната публикува видео с удари от руски ракети TOS-1A и написа, че затова украинците имат нужда от ракетни системи за залпов огън "по натовски стандарт". Киев се оплаква и от Великобритания, като иска системи за залпов огън и от Острова (М270), която е с обсег 52 мили, макар че украинската армия има 44 системи с обсег до 90 мили.

russian TOS-1A shelling Ukrainian positions near Novomykhailivka, Donetsk region. This is what the the largest and most horrific war of the 21st century looks like. Ukraine is ready to strike back. To do this, we need NATO-style MLRS. Immediately. pic.twitter.com/XwdBfAfEq8 — Defence of Ukraine (@DefenceU) May 26, 2022

APU delivering sheets to orcs for a good night pic.twitter.com/gob4pR18i3 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 30, 2022

Бившият руски президент и премиер Дмитрий Медведев коментира изказването на Байдън като "разумно" и предупреди, че ако руски градове бъдат ударени, то "ще ударим центровете на тези (евентуални) престъпни решения".

Междувременно дойде силен сигнал и от Франция. Париж е готов да увеличи военната си помощ за Украйна. Това заяви новият външен министър на Франция Катрин Колона при посещението си в Киев.

Колона е първият френски министър, посетил Украйна след руската инвазия. Повечето големи западни държави вече изпратиха своите висши дипломати. Колона има задачата да успокои украинския президент Владимир Зеленски, който обвини френския си колега Еманюел Макрон, че притиска Украйна да предложи териториални отстъпки на Русия в замяна на мир.

Литовският министър на отбраната Арвидас Анушаускас обяви, че страната му ще даде още военна помощ на Украйна. В това число влизат радари и дрон "Байрактар". Всъщност дронът беше купен с дарения, като парите за 1 дрон бяха събрани само за 3 дни!

Военните действия в Украйна

Руските сили се приближават по-близо до центъра на източния украински град Северодонецк, който е бомбардиран от дълго време в битката за индустриалния център на Украйна. "Руснаците настъпват в Северодонецк. Боевете продължават. Ситуацията е много трудна", съобщи губернаторът на Луганск Сергей Гайдай в Telegram. Той уточни, че се водят улични боеве. Засега основният удар на руската армия за Донбас идва от три посоки - към Северодонецк, към Лиман и от Изюм, в опит да се затвори контрола над Луганск и Донецк.

The enemy continues to storm the positions of the Armed Forces of Ukraine, but to no avail, - the General Staff. pic.twitter.com/2DhJtNALBK — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 31, 2022

An updated map of the situation in the East of Ukraine from European experts. pic.twitter.com/1qGMwF9WS2 — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 31, 2022

Северодонецк е най-източният град, който все още е под украински контрол. Превземането му ще даде на Русия фактически контрол над Луганск, един от двата източни региона, които съставляват Донбас, припомня БГНЕС. А турският президент Реджеп Ердоган е провел разговори с Владимир Путин и Володимир Зеленски и обяви, че Инстабул може да е място и е готов да приеме среща, на която двамата да проведат мирни преговори.

Същевременно, президентът на Русия Владимир Путин подписа указ за опростяване на процеса на получаване на руско гражданство за украински деца, които са или сираци, или в момента без родителска грижа. Това важи особено за частично окупираните територии в Донбас.

Новината взриви социалните мрежи в Украйна. "Това не е ли брутален опит за кражба на чужди деца", питат потребители във Фейсбук. Въпросът идва и в светлината на твърдение на украинския президент Володимир Зеленски, че Русия вече открадна 500 000 тона украинско зърно.

Досега в Украйна са загинали общо 32 журналисти, 8 от които директно отразяващи военните действия.

Foreign and Ukrainian journalists almost got hit by the arrival of rusnyas artillery.



At least one Ukrainian soldier and one journalist were injured. pic.twitter.com/pQlA8F44UM — ТРУХА⚡️English (@TpyxaNews) May 30, 2022

Руснаците губят достъп до стрийминг гиганта Netflix, който е поредната западна компания, която се изтегля от страната заради войната в Украйна.

ОЩЕ: Лидерите на ЕС забраняват две трети от вноса на руски петрол (ВИДЕО)