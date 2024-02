Бедни ми Путин, никой на Запад не искал да те чуе: Западни журналисти осмяха Тъкър Карлсън

"Много журналисти са интервюирали Путин, който често изнася широко рекламирани речи. Това, което отличава интервюто на Карлсън е, че той не е журналист, а пропагандист, който в миналото е помагал на автократи да скрият корупцията", репликира американската журналистка Ан Епълбаум също в X.

Many journalists have interviewed Putin, who also makes frequent, widely covered speeches. Carlson's interview is different because he is not a journalist, he's a propagandist, with a history of helping autocrats conceal corruption. https://t.co/5KLTtWV2CE — Anne Applebaum (@anneapplebaum) February 6, 2024

Карлсън, който беше уволнен от Fox News миналата година, казва, че интервюто му ще бъде публикувано "нередактирано" и "не за платен достъп" на личния му сайт. Той твърди, че докато западните медии са направили "десетки интервюта" с украинския президент Володимир Зеленски, "нито един западен журналист не си е направил труда да интервюира президента на другата страна, участваща в този конфликт, Владимир Путин".

ОЩЕ: Враг на Украйна: Тъкър Карлсън, който взе интервю от Путин, влезе в списъка Миротворец

Кремъл не разрешава интервюта

"Повечето американци нямат представа защо Путин нахлу в Украйна или какви са целите му сега. Те никога не са чували гласа му. Това е грешно", казва Карлсън. Но западни журналисти веднага го опровергаха, че са правели безуспешни опити да интервюират Путин - винаги отклонявани от Кремъл, пише Politico.

"Наистина ли Тъкър мисли, че ние, журналистите, не се опитваме да интервюираме президента Путин всеки ден от пълномащабната инвазия в Украйна насам?", попита Кристиан Аманпур, главният международен водещ на CNN, в X. "Това е абсурдно – ще продължим да искаме интервю, както правим от години досега", добавя тя.

Does Tucker really think we journalists haven't been trying to interview President Putin every day since his full scale invasion of Ukraine? It's absurd -- we'll continue to ask for an interview, just as we have for years now. https://t.co/pW8F2zbq1i — Christiane Amanpour (@amanpour) February 6, 2024

Главният редактор на руската редакция на BBC Стив Розенберг написа, че BBC е "подала няколко искания до Кремъл през последните 18 месеца" и отговорът винаги е бил "не".

Interesting to hear @TuckerCarlson claim that “no western journalist has bothered to interview” Putin since the invasion of Ukraine. We’ve lodged several requests with the Kremlin in the last 18 months. Always a ‘no’ for us. pic.twitter.com/bveGLH7hJt — Steve Rosenberg (@BBCSteveR) February 6, 2024

А кореспондентът на Wall Street Journal Ярослав Трофимов осмя руския диктатор: "Бедният, бедният Владимир Путин. Досега никой на Запад не е имал шанса да го чуе да обяснява всички отлични причини защо трябваше да нахлуе в Украйна. Нито в речта му, която беше излъчена на живо по цялата глобална мрежа сутринта в деня на инвазията, нито в безброй други (речи)."

Poor, poor Vladimir Putin. Until now, nobody in the West has had the chance to hear him explain all the excellent reasons for why he had to invade Ukraine. Not in the speech that was broadcast live on every global network the morning of the invasion, and not in countless others. https://t.co/7oFUqhTyhL — Yaroslav Trofimov (@yarotrof) February 6, 2024

Самият Дмитрий Песков, говорителят на Путин, потвърди, че Кремъл е получил множество искания за интервю от западни журналисти. Но според Москва всички тези медии били пристрастни докато позицията на Карлсън била различна затова избрали него.

Руските журналисти също се възмутиха

Впрочем не само западните журналисти се възмутиха, но и редица руски. Те припомниха репресиите срещу журналисти, които не само не спират от началото на войната, но се усилват и че мнозина бяха обявени за "чуждестранни агенти" и трябваше да избягат от Русия, за да могат да продължат да отразяват събитията.

"Невероятно! Аз съм една от стотиците руски журналисти, които трябваше да отидат в изгнание, за да продължат да отразяват войната на Кремъл срещу Украйна", пише руската журналистка Евгения Албац. "Алтернативата беше да отида в затвора." И продължава с възмущение, че Тъкър Карлсън е дошъл "да ни учи на добра журналистика, снимайки от апартамента на Ritz за 1000 долара в Москва."