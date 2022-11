Без ток, но непобедими: Концерт на Националната филхармония на Украйна на свещи (СНИМКИ)

Те го показаха за пореден път вчера, когато в потъналия в тъмнина Киев музикантите от Националната филхармония на Украйна изнесоха свой концерт. На светлината на свещи и фенерчета, но концерт. Също както от началото на войната много украински музиканти свиреха от бомбоубежищата и укритията или дори от фронтовата линия - припомнете си от видеото в ТОЗИ МАТЕРИАЛ.

Even the absence of electricity caused by yet another massive russian rocket attack cannot stop our musicians. Today's concert in the Column Hall of the National Philharmonic of Ukraine in Kyiv was held by candlelight and light from flashlights and smartphones. pic.twitter.com/W0JDXqp7Ss