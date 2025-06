Безредиците в Северна Ирландия продължават (ВИДЕА)

Сериозни безредици избухнаха за трета поредна нощ в Северна Ирландия. Видеоклипове и снимки в социалните мрежи показват пожар в развлекателен център в град Ларн, след като маскирани младежи счупиха прозорците на сградата. Стотици маскирани лица нападаха полицаи и опожариха къщи и коли на 33 км западно от Ларн в град Балимина по време на предишните две нощи на безредици, които бяха определени от полицията като „расистки бандитизъм“. По време на ексцесиите бяха ранени 32 полицаи.

Полицейски сили за борба с масови безредици и бронирани полицейски автомобили блокираха улиците на Балимина. Протестиращи хвърляха фойерверки, тухли и бутилки, както и две бензинови бомби към редица бронирани полицейски коли. Полицейски автомобил бе улучен с два камъка.

Тълпата в крайна сметка се разпръсна, без да се повторят хаотичните сцени от предходните две нощи, когато бяха подпалени къщи и магазини.

Британският премиер Киър Стармър нарече безредиците в Балимина „безсмислено насилие“.

Безредиците избухнаха, след като две 14-годишни момчета бяха арестувани и изправени пред съда по обвинения в сериозно сексуално посегателство срещу тийнейджърка в Балимина - град, разположен на отстояние 45 км от Белфаст.

