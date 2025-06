Водни оръдия и гумени куршуми: Продължават безредиците в Ирландия (ВИДЕА)

Стотици маскирани лица нападнаха през изминалата нощ полицаи и подпалиха къщи и коли в град Балимина в Ирландия. Това бе втора поредна нощ на безредици, последвали протест срещу предполагаемо сексуално посегателство в града. Полицията съобщи за сериозни безредици в града, който се намира на около 45 км от Белфаст, и призова гражданите да избягват района.

ОЩЕ: Напрежение в Ирландия: Подпалиха къщи на мигранти, посегнали на младо момиче (ВИДЕО)

Anti-immigration protests continue in Ballymena, Northern Ireland. This is the second night crowds have gathered in the town in what MSM are calling race riots. People have had enough as social unrest is spreading across Europe. pic.twitter.com/3XzhAafQ61

Полицаи в униформи за борба с безредиците и с бронирани микробуси са използвали водни оръдия и гумени куршуми, след като срещу тях са били хвърляни „коктейли Молотов“, части от скеле и камъни.

Няколко коли бяха подпалени, като една бе открита преобърната в пламъци.

ОЩЕ: Тежки присъди за двама български моряци, задържани за трафик на дрога в Ирландия

По време на първата нощ на безредици в понеделник бяха опожарени четири къщи, а прозорци и врати на други домове и търговски обекти бяха изпотрошени. Полицията съобщи, че разследва станалото като расово мотивирани престъпления от омраза.

🚨Riots have erupted in Northern Ireland after Romanian migrants allegedly raped several girls.



Rioters are in the suspects' home, setting it on fire. Police arrived during the incident.



Well done to the northern Irish for standing up for your children! pic.twitter.com/8lajBoZb9r