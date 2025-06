Напрежение в Ирландия: Подпалиха къщи на мигранти, посегнали на младо момиче (ВИДЕО)

Напрежение и безредици избухнаха в град Балимена, Северна Ирландия, след като младо момиче беше нападната сексуално от двама непълнолетни мигранти. Полицията съобщава за материални щети и поне една подпалена къща. Шокиращи кадри показват опожарени домове в града, а по полицията са хвърляни коктейли Молотов. Всичко е започнало след протест на мястото на предполагаемия инцидент. Демонстрациите обаче прераснали в насилие след явяването на двамата заподозрени в съда.

🚨 BREAKING: Tensions flare in Ballymena, Northern Ireland. Migrant houses set on fire by locals after the sexual assault of a young girl



Last night, serious unrest broke out in the town of Ballymena, with reports of property damage and at least one house set on fire. The… pic.twitter.com/Bi5evO0OIx