"Билд": Руснаците застрашиха с дрон германския външен министър в Украйна

Още: Руски хвалби са нов камикадзе-дрон: Руски ултранационалист се усъмни (ВИДЕО)

Бербок е планирала да посети завод за обезсоляване на около 50 километра от активната фронтова линия. Само че към кортежа ѝ се е приближил руски разузнавателен дрон. Често след това следва и атака с дронове.

Шофьорите на кортежа са опитали да се измъкнат на дрона, но той продължил да ги следва. В крайна сметка те са успели да му избягат, но посещението на Бербок е било отменено.

Германският външен министър обаче е посетил град Николаев. Там тя беше в компанията на украинския си колега Дмитро Кулеба.

Германия: С новите удари Путин показва, че иска да унищожи Украйна

Today, German Foreign Minister Annalena Baerbock visited Mykolaiv. Previously she also visited Odesa where she was accompanied by Minister of Foreign Affairs Dmytro Kuleba. pic.twitter.com/Z3DTOXrG0W