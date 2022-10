Бивш външен министър на Великобритания поема хазната след уволнението на Куартенг

55-годишният Хънт в миналото заемаше и поста на здравен министър, а също така направи два неуспешни опита да стане лидер на Консервативната партия. Сега той заема най-висшия пост във финансовото ведомство на Обединеното кралство, след като Тръс уволни и Куартенг, и заместника му Крис Филип. Последният е преместен в кабинета на премиера и е заменен от Едуард Аргар, пише „Гардиън“.

Припомняме, че днес Тръс освободи историка Куартенг, който има и докторат по икономическа история, след само 6 седмици на поста. Причината - катастрофалният му минибюджет, който доведе до сътресения на пазара и при пенсионните фондове, както и до повишаване на лихвите по ипотечните кредити.

Хънт бе изместен към по-задните редици на партията, откакто Борис Джонсън стана министър-председател през 2019 г. Назначението му, изглежда, е в отговор на критиките на депутатите тори, че първоначалният кабинет на Лиз Тръс е бил избран по-скоро заради лоялност, отколкото заради компетентност и опит, като е бил попълнен почти изцяло от хора, подкрепили я в надпреварата за лидерския пост срещу Риши Сунак.

В надпреварата на торите за наследник на Тереза Мей през 2019 г. Хънт стигна до финалния кръг, но беше победен много лесно от Борис Джонсън при гласуването на партийните членове. През юли 2022 г. той се класира на последно място в първия кръг на гласуването на депутатите, като получи подкрепата на едва 18 свои колеги.

В британските медии дори вече се говори за такава криза на доверието у Лиз Тръс, че дори се стига дотам как кабинетът ѝ може да падне съвсем скоро. Политическият редактор и анализатор на BBC Никълъс Уот пише, позовавайки се на свои източници, че група тори планира следващата седмица да отправи призив за оставката ѝ. Те цитират като причина освобождаването на Куартенг, което според тях не е правилно, тъй като неговата финансова програма ѝ спечели лидерския пост в Консервативната партия.

My exclusive: group of Tory grandees planning next week to call on @trussliz to resign. They said not tenable for PM to remain after sacking @KwasiKwarteng who was implementing the programme that won her the Tory leadership https://t.co/cqMqc7lzT6