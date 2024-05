Бягство от затвора във Франция: Вижте кадри от стрелбата по надзирателите (ВИДЕО)

Други трима са ранени тежко, заяви френският правосъден министър Ерик Дюпонд-Морет.

По официална информация един затворник е избягал. Това е е 30-годишен мъж, който по първоначална информация е ръководител на наркомрежа. Но по изнесени в социалната мрежа Х данни избягалите са петима. Още: Повече от 100 затворника избягаха от затвор в Нигерия

Конвоят със затворници е нападнат в района на Инкарвил, Франция. Стотици полицейски служители са мобилизирани в издирване на нападателите и избягалия затворник.

#NEW ⚡️🇫🇷—A convoy containing prisoners was ambushed in the Incarville region of France. While 5 prisoners escaped, 3 guards lost their lives. pic.twitter.com/8Sb5Mu0Vwr