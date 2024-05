Блинкен за студентите от Мариупол: Те са пример за духа и смелостта на Украйна

Това написа в социалната мрежа Х американският държавен секретар Антъни Блинкен, който направи внезапно посещение в Украйна. Още: "Това ще промени ситуацията на фронта": Блинкен с обещание пред Зеленски

Той се срещна с президента Володимир Зеленски и обеща, че САЩ ще подкрепят Украйна, докато не бъде гарантирана сигурността на страната.

"Русия трябва да плати това, което е разрушила в Украйна", заяви още Блинкен.

I had the chance to meet with students from Mariupol State University who had to relocate to Kyiv after they were subjected to intense shelling from Russia at the start of the war.



Their story exemplifies the spirit and courage of Ukraine. pic.twitter.com/mJ5lMUmPVK