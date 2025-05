Bloomberg: Сега е моментът - или стоп на Путин, или закалената военно Русия идва за Европа (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Сега е моментът Путин да бъде притиснат, а не да бъде успокояван". С такава позиция редакторският борд на Bloomberg публикува коментарен материал, в който изрази аргументите на мнозина против настоящия политически курс специално на американския президент Доналд Тръмп. Очевидно е – докато Тръмп се дърпа и не иска да налага нови санкции срещу Руската федерация, тя използва всеки удобен момент да обстрелва и то масирано цивилни обекти в Украйна. Връх на руската наглост беше изказване на Дмитрий Песков, говорител на Путин, че било важно да се запомни - "Украйна удря нашите домове и социални учреждения, а ние удряме боеприпасите им – местата, където са складирани оръжия". Кой в какво се цели и удря се вижда изключително ясно – на ключови думи "руска ракетна атака", "руски ракетен удар" и "атака с дронове" има достатъчно публикувана от Actualno.com информация на база данни от руски и украински източници какво се случва специално във въздушната война. Достатъчно е да кажем, че дори официалните руски регионални власти редовно съобщават как няма жертви и пострадали след украинските атаки с дронове, докато излизат видеокадри и нерядко сателитни снимки на поражения по руски обекти, свързани и ключови за руския военнопромишлен комплекс:

В момента позицията на Путин и Русия е много уязвима – приходите от петрол и газ в руския държавен бюджет са намалели с 12% от началото на годината, има рекордно нисък износ на руски петрол за период от 2 години насам. Руският суверенен национален фонд (еквивалент на Сребърния фонд в България) е силно изчерпан – в него има около 38 млрд. долара, след като преди войната бяха над 150 млрд. долара. Главната цел на фонда е да компенсира разходи, когато приходите от петрол и газ не са достатъчни. Почти 40% от руските бюджетни разходи са за войната в Украйна – директно или косвено. И вместо да има затягане на санкции и нови ограничения специално за руските банки, Тръмп само говори как Путин стреля по мирни хора "по средата на мирните преговори", Германия все още се колебае дали да достави ракети "Таурус" на Украйна (Германия обаче обеща 5,6 млрд. евро военна помощ за Украйна /производство на оръжия/ при посещението на украинския президент Володимир Зеленски в Берлин на 28 май), а ЕС остава четвъртият най-голям купувач на руски изкопаеми горива:

Какво може да се направи – да се понижи ценовият таван за руския петрол (сега е 60 долара за барел, появиха се данни в различни медии, че ЕК иска да стане дори 30 долара); да се разширят санкциите специално що се отнася до производството и търговията с руски петрол и руския банков сектор; да се засилят доставките на оръжие за Украйна и подкрепата за украинския военнопромишлен комплекс; да се налагат жестоки мита на държави, които търгуват и помагат на Русия да избягва западните санкции.

"Ако Европа не промени плановете на Путин сега, скоро ще плати цената. Калена във война и въоръжена до зъби Русия вече чука на вратата", предупреждава редакторският борд на Bloomberg. Напомняне – след като Reuters вчера публикува материал какви са условията на Путин за мир, в статията беше посочено и, че ако сега не бъде постигнато споразумение, при следващ момент, в който се гони договорка, тя ще е по-болезнена. "Русия вероятно ще продължи със сегашната си тактика на бойното поле – бавен напредък, на цената на големи загуби, но докато може да ги компенсира бързо", коментира ISW – американският мозъчен тръст Институт за изучаване на войната. Вчера Дмитрий Медведев, който беше президент на Русия и премиер на Русия, а сега е зам.-председател на Съвета за сигурност на Руската федерация, каза, че от началото на 2025 година в руската армия са влезли 175 000 нови военнослужещи (с професионален договор), а още 14 000 доброволци също са се присъединили. По-рано тази година обаче Путин каза че между 50 000 и 60 000 души влизат в руската армия всеки месец, което е сериозно разминаване с данните на Медведев. А по данни на украинския генщаб, през януари руснаците са губили (убити и ранени) средно по 1550 войници на ден, през февруари – по 1261, през март – по 1312, през април – по 1219 и по 1140 през май (общо 191 890). Ако казаното от Медведев е вярно, то тогава Русия успява да замени всеки отстранен от Украйна свой войник, но нищо повече - Още: Путин представи условията си за мир в Украйна, Зеленски иска среща с него и Тръмп (ВИДЕО)

На този фон, украинският министър на отбраната Рустем Умеров съобщи в профила си във Facebook, че Украйна е предала нейната версия на условията за мир, а Русия е уведомила Киев, че е готова със своята версия, но още не я е предала на украинската страна. Нямаме нищо против следваща среща с Русия, но за да не е тя безсмислена, трябва и техният меморандум за бъдещ договор за мир да бъде готов и видян от нас, казва още Умеров и призова Русия да не се бави, след като руският външен министър Сергей Лавров предложи нова среща на 2 юни – Още: Украйна вече предаде списък с условия за мирен договор, Русия – не (ОБЗОР – ВИДЕО)

Войната в Украйна: Развитие на бойни действия

Особена промяна в интензивността на бойните действия в Украйна няма – тя остава изключително висока. За 28 май са станали 205 руски пехотни атаки, с 11 по-малко на дневна база. Руснаците са хвърлили 176 управляеми авиационни бомби (КАБ) , с 15 повече на дневна база. От тях 38 КАБ са хвърлени в Курска област, на руска територия, където ISW отчита лек руски напредък при село Нови път, югоизточно от Коренево, а в област Суми руското военно министерство съобщи, че било превзето граничното село Константиновка, но досега няма геолокализирани видеодоказателства. Руският артилерийски обстрел е в мащаб почти 5500 изстреляни снаряда, с 900 повече на дневна база. Руската армия е използвала почти 3300 FPV дрона-камикадзе, с 600 повече на дневна база, показват обобщените данни от сутрешната сводка на украинския генщаб.

Пак най-силен е руският натиск в Покровското направление – 54 отбити руски пехотни атаки там. Още 21 руски пехотни атаки е имало в съседното от юг Новопавловско направление, като по украински данни боеве все още има в района на село Богатир, което руски военнопропагандни канали в Телеграм, а и украински военни източници считат вече за руско владение. В Курска област е имало цели 33 бойни сблъсъка. В Лиманското направление руските пехотни атаки са били 24, в Торецкото – 21, а в Краматорското (Часов Яр) – 15, но за сметка на това в централната част на Запорожка област, по направлението към Гуляйполе, не имало нито една руска пехотна атака.

В област Суми селата Константиновка и Володимировка са напълно окупирани от руснаците, които вкараха подкрепления, например 155-та бригада на руската морска пехота. Това е пробив от границата от 2,2 до 3,5 километра, пише в нов свой анализ Константин Машовец, о.з. полковник, служил в украинския генщаб. Машовец отчита и руски напредък в гористата месност при Локня, но само 200-300 метра. Украинската армия все още държи село Водолаги и южната част на село Биловоди, като руснаците още се мъчат да пробият линията Новониколаевка – Яблуновка. Украинският военен телеграм канал "Офицер+", създаден и поддържан от украински лейтенант с позивна "Алекс", коментира, че изглежда непосредствена цел на руската армия е да има позиции на такова разстояние от град Суми, че да може да го тероризира и с FPV дронове (15-20 километра минимум – КАРТА).

За Лиманското направление обаче Машовец коментира, че има криза и че тя още не може да бъде преодоляна. Той отчита руски напредък от 1,5 километра в района Липово – Карповка, руски позиции от север и от юг на село Зелена долина и 1 километър руски напредък западно от Новомихайловка. В Лиманското направление руската армия има значително числено превъзходство, има и подкрепления, специално части на 144-та мотострелкова дивизия от 20-та общовойскова руска армия.

За сметка на това Машовец не вижда никакви значими руски победи в Покровското направление. Специално за руския натиск югозападно откъм Торецк, при село Зоря, украинският военен анализатор коментира, че боевете са с контрахарактер, атаки има и от двете страни, като руснаците държат позиции в Олександропол и Стара Николаевка и атакуват от два фланга към Зоря. Руската армия има позиции с напредък 600-800 метра западно от Зоря и до 1 километър южно от селото. Разширен е с 1 километър и районът на контрол на руснаците при село Попов Яр. Руската армия разчиства гористи местности северно от Елисаветовка, добавя и каналът "Рибар". А на южната дъга на Покровск, руската армия се опитва да заобиколи Котляровка от север и юг и атакува Новониколаевка от изток и юг. Украинската армия все още задържат врага зад Котляровка, но той е напреднал на север от селото по горския пояс (приблизително до 800 метра). На свой ред украинските въоръжени сили контраатакуваха противника в района между Котляровка и Новониколаевка, отблъсквайки го на около 1 км. Южно от Новониколаевка ВСУ също разшири зоната на контрол с 1-1,2 км. Руските атаки доста се колебаят, добавя Машовец.

За Новопавловското направление, украинският военен експерт казва, че руснаците искат да развият успеха си при Богатир и да напреднат между това село и Одрадно, като сигурно овладеят и двете населени места. Проблемът – украински контраатаки по фланговете. В южните покрайнини на Богатир боевете не спират, руската армия обаче е напреднала с 1,4 километра южно от Одрадно. (КАРТА) Украинският военен телеграм канал "Офицер+" отчита тежка ситуация и че руски щурмови групи са опитали да влязат в Алексеевка, на запад, както и в Комар, на север от Велика Новоселка. Колегата му Станислав Бунятов, оператор на военни дронове, добавя, че руските щурмови групи при Комар са изтласкани, но и че има голяма умора и недостатъчно оператори на дронове в украинските части там. Машовец казва и, че флангово, от района Шевченко – Бурлатско – Привилно – Вилно поле, руските сили са стигнали за завземане на Бурлатско и Привилно и засега руската армия там не може да направи повече. По-на юг, северно от Велика Новоселка, руското знаме беше издигнато в центъра на село Зелено поле:

Секретарят на Съвета за национална сигурност на Беларус Александър Волфович предупреди изрично Украйна и Запада да не си правят илюзии и че до края на 2025 година на беларуска територия ще бъде разположен комплекс с руски ракети "Орешник". Това не бива да се възприема като блъф от Киев, уточни той:

Тази нощ Руската федерация е изстреляла 90 дрона клас "Шахед" и безпилотни летателни апарати-примамки по цели в Украйна. Свалени са само 56, като едва 10 са свалени с ПВО, другите 46 са приземени с електронно заглушаване, по данни на украинските ВВС. Поразени са промишлени зони в Светловодск и Харков, обекти в Славянск, регистрирани са взривове в редица украински региони, обобщава руският военнопропаганден телеграм канал "Рибар", създаден и поддържан от бившия говорител на руското военно министерство Михаил Звинчук. Руското военно министерство съобщава за 48 свалени дрона тази нощ на руска територия, 30 от които над Белгородска област и 3 над Московския регион – Още: Пак дронове в Москва: Цел изглежда е академия на руския генщаб (ВИДЕО)