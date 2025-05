Путин представи условията си за мир в Украйна, Зеленски иска среща с него и Тръмп (ВИДЕО)

Руският диктатор Владимир Путин е готов да преговаря за край на войната в Украйна, но само при ясно поставени условия. Сред тях са писмени гаранции от западните лидери за спиране на разширяването на НАТО на изток, както и частично премахване на наложените санкции срещу Москва. Това съобщават три руски източника, запознати с хода на преговорите, цитирани от Reuters.

Американският президент Доналд Тръмп, който многократно е заявявал намерението си да сложи край на най-смъртоносния военен конфликт в Европа след Втората световна война, показа все по-открита раздразненост към руския лидер през последните дни. Във вторник Тръмп предупреди, че Путин "си играе с огъня", като отказва да се включи в преговори за примирие с Киев, докато руските сили напредват на фронта.

След разговор между двамата, продължил над два часа миналата седмица, Путин заявил, че е постигнато съгласие с Украйна да се работи по меморандум, очертаващ параметрите на евентуално мирно споразумение и график за прекратяване на огъня. Според руската страна в момента се изготвя проект на този документ, без конкретен срок за завършване.

Киев и няколко европейски правителства обвиниха Москва, че използва преговорите, за да печели време, докато армията ѝ напредва в Източна Украйна.

"Путин е готов на мир, но не на всяка цена", коментира високопоставен руски източник, пожелал анонимност.

❗️Russia signals a possible new round of talks with Ukraine. FM Sergey Lavrov stated that a new phase of negotiations between Russia and Ukraine may be announced "in the near future." pic.twitter.com/Zr42OY7Z84

Трите руски източника потвърждават, че Кремъл настоява за:

Първият източник добавя, че ако Путин осъзнае, че няма да постигне мир при собствените си условия, ще се стреми чрез военни победи да покаже на Украйна и Европа, че "мирът утре ще бъде още по-болезнен".

Президентът на Украйна Володимир Зеленски от своя страна заяви, че Киев е готов за срещи на най-високо равнище във всякакъв формат, включително и тристранен – с участието на САЩ и Русия. Това той каза по време на разговор с журналисти. "Ние сме готови за формат "Тръмп-Путин-аз", както и за "Тръмп-Путин", "Тръмп-Зеленски" и след това и тримата заедно. Имам предвид едновременна среща, не поредица от разпокъсани срещи", подчерта украинският държавен глава.

Зеленски даде пример със срещите в Саудитска Арабия, където американците са разговаряли отделно с украинската и руската страна, макар и в едно и също пространство. Според него тогава е липсвал пряк диалог между Киев и Москва – нещо, което по-късно все пак се е случило в Истанбул.

Припомняме, че на 16 май в Турция се състояха първите от години насам преки преговори между делегации на Украйна и Русия. Президентът Зеленски също бе в страната с надежда за лична среща с Владимир Путин, но руският лидер не откликна на поканата. След срещата Путин заяви, че Русия е готова да работи по меморандум относно бъдещо мирно споразумение с Украйна.

Зеленски потвърди, че Украйна е отворена и към технически срещи, включително във Ватикана, Швейцария или друга предложена локация. В същото време той не изключва възможността за директна среща на лидерско равнище без предварителна подготовка.

"Ако решението може да бъде обсъдено веднага, без технически срещи – ние сме готови", каза президентът. Зеленски подчерта, че няма предпочитания към конкретен формат: "Все ми е едно. Готов съм на всякакъв формат."

🇺🇦 Zelensky: "We are expecting sanctions from the United States." He noted that the EU has adopted its 17th sanctions package and discussions on a stronger 18th are ongoing with Ursula von der Leyen and António Costa. Ukraine is also engaging with U.S. senators to strengthen… pic.twitter.com/rknkBJd2Uw