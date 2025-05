В "детски" лагер: Русия учи деца от окупираните територии да убиват украинци и европейци (ВИДЕО)

Деца от окупираните територии във войната в Украйна са заставени да участват във "военно-патриотичната" игра "Зарница 2.0." В момента се провежда втория сезон на играна. Учениците масово да принуждавани да се записват за състезанията и да участват в играта, съобщи Верстка.

Децата трябва да избират между ролята на командир на отряд, военен кореспондент, сапьор, медик, оператор на дрон, политически ръководител и щурмовик. В методологията на играта пише, че децата трябва да се научат да се измъкват от плен, да измислят "фейкове" и управляват дронове.

"Играта" изглежда доста реална, един от участниците споделя: "Не очаквах показателен бой с танк, да има изстрели и взривове. Бях изненадан, когато чух как се взривяват вражеските лодки. Беше неочаквано", разказва пред изданието едно от децата.

Russians have opened the largest military training camp for children in Volgograd, Russia.



Several hundred children aged 14 to 17 are being taught to kill Ukrainians and Europeans. One third of them are children from the occupied territories of Ukraine. pic.twitter.com/Z9harAEvHR