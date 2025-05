"Ще ви съобщя след две седмици": Тръмп е "много разочарован" от Путин, но отново отказва да действа (ВИДЕО)

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че, ако се наложи, е готов на тристранна среща с Владимир Путин и Володимир Зеленски. Той уточни, че неговият специален пратеник Стив Уиткоф е "много твърд" с руската страна и обеща, че до две седмици "ще съобщи" дали Путин наистина иска да сложи край на войната.

Още: Проповедникът на Тръмп: Сега вече ще стане лошо за Путин

"Не мога да ви кажа това, но ще ви съобщя след около две седмици. Много скоро ще разберем дали той Путин ни предизвиква да направим нещо – и ако е така, ще реагираме малко по-различно", каза Тръмп в отговор на въпрос дали сега вярва, че Путин наистина иска да прекрати войната. Той добави, че Уиткоф върши „феноменална работа“. „Той се държи твърдо с тях, изглежда, че руснаците искат да направят нещо, но докато нямаме подписан документ, не мога да ви кажа нищо. Никой не може“, обясни Тръмп. Той добави, че е „много разочарован“ от мащабните нощни въздушни атаки, които Русия организира през последните дни. "Много съм разочарован от това, което се случи преди няколко нощи, когато хора бяха убити в разгара на това, което се нарича преговори. Много, много съм разочарован", заяви Тръмп.

🇺🇸 “I’ll let you know in 2 weeks whether Putin is playing us. If so, we’ll respond differently.”



Trump says his envoy is doing “phenomenal work” with Russia, but no deal is signed yet. He’s also “very disappointed” by mass strikes on Ukraine.



And after that, another two weeks,… pic.twitter.com/4laK4mjfEG