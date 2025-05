Лазер и нова система за F-16: НАТО и Китай помагат на Украйна и Русия с нови оръжия (ВИДЕО)

Военната авиация на Украйна ще получи системи за командване и управление за по-добро взаимодействие между отделните самолети и системите за ПВО (противовъздушна отбрана). Подписването на лицензионно споразумение за използване на некомерсиален софтуер CRC (CSI) на НАТО беше обявено от Катерина Чорногоренко, заместник-министър на отбраната на Украйна за цифровото развитие. Украинските изтребители, включително F-16, ще бъдат оборудвани с CRC System Interface, който ще позволява координация и контрол между украинските военни самолети, както и между украинските и натовските самолети.

Всъщност системата е най-голям бонус именно за F-16, защото формира в реално време обща оперативна картина (COP), обхващаща въздушни, надводни и наземни цели, допълнена с разузнавателна информация, получена от комуникационни канали.

Ukrainian F-16s will be integrated into NATO's digital network: Ukraine's Ministry of Defense has signed an agreement to join the CRC System Interface — a command and control system that uses the key communication protocol Link-16. This integration is expected to significantly…

CRC е най-изчерпателният информационен канал на НАТО, поддържащ обмен на данни в реално време между различни командни и контролни елементи. В допълнение към обмена на информация между самолети, предаването на данни е възможно директно и между военноморски кораби, самолети на НАТО за радарно откриване на далечни разстояния (NAEW), щабове и авиацията, уточнява украинското специализирано издание "Милитарни".

Междувременно руски източници разпространиха кадри, показващи използване на китайската система за лазерна отбрана на малка височина (LASS) за сваляне на украински дронове. Това изглежда са първите документирани визуални изображения на китайската лазерна система, която се използва оперативно в Украйна - Още: Украйна показа за първи път как работи новото ѝ лазерно оръжие "Тризъбец" - надежда срещу руските ракети и дронове (ВИДЕО)

Russian sources have released footage showing the use of the Chinese Low-Altitude Laser Defending System (LASS) to shoot down Ukrainian drones in the combat zone.



These appear to be the first documented visuals of the Chinese laser system in operational use in Ukraine.