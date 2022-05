Боевете за Змийския остров. Защо това парче скала с площ 20 хектара е толкова важно?

В хода на продължаващите боеве край Змийския остров в Черно море украински безпилотни летателни апарати Bayraktar са поразили средства на руската противовъздушна отбрана (ПВО) и кораби за снабдяване, като по такъв начин са попречили на противника да подсили гарнизона си на острова. Тази информация, публикувана по-рано от Генералния щаб на въоръжените сили на Украйна (ВСУ), беше потвърдена в сряда, 11 май, от британското Министерство на отбраната.

