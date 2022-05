Втори руски военен кораб гори край украинския Змийски остров. Вероятно е ударен от ракета "Нептун"

По предварителна информация на изданието "Думская" корабът е бил ударен от украинска ракета "Нептун". На борда на фрегатата е избухнал взрив, последван от пожар. Съобщава се, че руската авиация кръжи над този район на Черно море, а спасителни кораби от анексирания Крим са излезли на помощ на кораба.

Според медията информацията за експлозията на кораба се е появила на 5 май вечерта в социалните мрежи. Изданието "Думская" пише, че е "получило потвърждение, че такъв инцидент наистина се е случил". Все още обаче няма официално потвърждение от украинското Оперативно управление "Юг", отбелязва изданието.

Украинският депутат Алексей Гончаренко съобщава за инцидента с фрегатата в своя канал в Telegram.

"Да, да, разбрахте правилно! Богът на моретата отмъщава на агресорите на Украйна. Фрегатата "Адмирал Макаров" е заложена през февруари 2012 г. в корабостроителницата "Янтар" в Калининград и спусната на вода през септември 2015 г. А през 2022 г., когато взе участие в убийството на украинци, си го получи от Бога на моретата. Още не е последвал "Москва", но проблемите му започнаха", пише Гончаренко.

Според предварителната информация на Гончаренко фрегатата е сериозно повредена, но остава на вода. В бойни условия няма възможност за независима проверка на тази информация, пише изданието "Крим.Реалии".

Новината коментира в Telegram и опозиционният руски журналист Александър Невзоров, който днес е арестуван задочно от московския съд (в Русия смятат Невзоров за чуждестранен агент) по наказателно дело за разпространение на дезинформация за руската армия. Според съпругата му Невзоров се намира в Израел.

„Това, че украинците отново са ударили по някой черноморски военен кораб, е сигурно. Корабът е голям, претенциозен, гори ярко, изтичат мазут и кръв. Но все още няма абсолютна яснота как точно се казва корабът. Ударили са го подозрително лесно и бързо. Следващата фрегата на Руския флот вероятно просто ще бъде взета на абордаж“, коментира Невзоров.

Ресурсът Liveuamap твърди, че всъщност гори фрегатата "Адмирал Григорович" и публикува карта на предполагаемото ѝ място.

Admiral Grigorovich-class frigate of the Russian Navy Black Sea Fleet is reportedly on fire near Zmiiny island in Black Sea. Rescue operation ongoing, multiple aircraft, rescue vessels in the area https://t.co/P3ldY4tlPP #Ukraine pic.twitter.com/pE6OKo9Sek