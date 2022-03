Ще атакува ли Русия Киев? Освободен е човекът, прочул се с псувня срещу атакуващ руски кораб

Според САЩ, руските войници около Киев засега само се прегрупират, а не се изтеглят. Но британското министерство на отбраната вярва, че е много вероятно руснаците да насочат военните си усилия към пълно овладяване на Донецка и Луганска област, пише Kyiv Independent в своя профил в Twitter. Точно за това заговори руският военен министър Сергей Шойгу вчера (29 март).

"4 атаки на руски окупатори бяха отблъснати по направления на Донецка и Луганска през изминалите 24 часа. Унищожихме 7 танка, 7 БТР-а, 2 бронирани автомобили и противотанково оръдие. На временно окупираната територия на Луганска област окупационните власти планират да проведат поредната вълна на мобилизация от 1 април (бел. ред. - в руската информационна агенция "Интерфакс" има материал, че военните призовки, които ще се раздават от 1 април на руска територия, не били свързани със "специалната военна операция в Украйна". Призовки ще получат 5% от младите руснаци, твърди Евгений Бурдински, началник на мобилизационното звено в руската армия). Не е изключено такива усилия да има и на окупираните наскоро територии на региона. Според наличната информация въоръжените сили на Руската федерация продължават да имат проблеми със сглобяването на подразделенията като личен състав", гласи обобщението за 29 март от Генералния щаб на украинската армия в официалния му профил във Фейсбук.

Освен това, от щаба пуснаха снимка, онагледяваща това, което знае целият цивилизован свят - че руската армия, по заповед на Владимир Путин, безмилостно бомбардира цивилни.

Опозиционната беларуска телевизия NEXTA съобщи в Twitter, че украинският граничар Роман Хрибов е бил освободен след размяна на военнопленици. Хрибов се прочу в цял свят при защитата на т.нар. Змийски остров – на призива на атакуващия острова руски кораб, той отговори: "Руский военный корабль, иди на хуй!"

И още

Роскомнадзор вече се готви да блокира Уикипедия. Причината – специализирана статия какво представлява войната в Украйна.

Roskomnadzor wants to block #Russian #Wikipedia . The reason is the article about #Russia 's military invasion of #Ukraine . According to Roskomnadzor, the war should be called a "special operation". https://t.co/HKrL15eMGi

Освен това – Русия и Беларус не са поканени на 77-та годишнина от затварянето на лагера в Бухенвалд. Причината – убийството на Борис Романченко, който загина в дома си след обстрел в Харков. Романченко беше един от последните оцелели от Бухенвалд и икона на борбата срещу нацизма в Украйна.

ОЩЕ: ООН обвини Русия за предстоящата продоволствена криза

#Russia and #Belarus were not invited to the 77th anniversary of the liberation of #Buchenwald.



The decision was influenced by the death of prisoner of #Nazi concentration camps Boris Romanchenko, who was killed by a #Russian shell in his own home in #Kharkiv. pic.twitter.com/6IrxpOfOGU