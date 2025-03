Бой и димни бомби в сръбския парламент, има тежко ранен депутат (ВИДЕА)

Сбиване и димни бомби белязаха началото на първото заседание от пролетната сесия на сръбския парламент, на което се очаква да бъде констатирана оставката на сръбското правителство, съобщават сръбските медии. Депутатка е приета в болница. Опозиционни депутати активираха в парламентарната зала димни бомби, факли и издигнаха транспарант „Сърбия въстава, за да падне режимът“. Народните представители са замерят с бутилки с вода. Залата е пълна с дим.

ОЩЕ: Вучич нарече журналист "имбецил", извини му се

Chaos in the Serbian Parliament: Eggs fly, smoke bomb thrown, torch lit, MPs clash

The first session of the regular spring session began in the Serbian Parliament, but a clash between MPs soon broke out. pic.twitter.com/TUcyJ06tJO