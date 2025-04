Болницата и гласът на Господ: Папата с лична изповед за преживяното

"Имам много общо с вас в този момент от моя живот, скъпи братя и сестри, които сте болни: преживяването на болестта, слабостта, необходимостта да разчитам на другите за толкова много неща и нуждата от тяхната подкрепа". Тази своеобразна лична изповед направи папа Франциск в официалния си акаунт в платформата Х (бивш Twitter) след като Светия Отец се лекуваше от пневмония в продължение на 38 дни в римската болница "Джемели". Той в момента се възстановява от болестта си в резиденцията си в Каса Санта Марта.

I have much in common with you at this time of my life, dear brothers and sisters who are sick: the experience of illness, of weakness, of having to depend on others for so many things, and of needing their support. #Jubilee