След 4 години: Приятелят на Путин, завзел властта в Мианмар, отмени военното положение

Властите в Мианмар отмениха военното положение в страната след 4 години и половина в този режим, предаде японската информационна агенция Kyodo. Това е необходимо условие за провеждането на общи избори, които са насрочени за следващите месеци, обяви говорителят на армията Зау Мин Тун. Според него след отмяната на военното положение страната от Югоизточна Азия "трябва да се придвижи към многопартийна демократична система".

Военните взеха властта в Мианмар през февруари 2021 г., а избраното правителство, водено от Аун Сан Су Чи, беше свалено с преврат.

В страната започнаха масови протести, които ескалираха във въоръжен граждански конфликт на политическа и етническа основа. Загинаха най-малко 6000 души.

