Бомба избухна в центъра на Атина (СНИМКИ)

В центъра на Атина избухна бомба, съобщиха местни медии. Това се е случило в петък вечерта в офиса на Hellenic Train. В 20:53 ч. анонимен абонат се обадил на новинарския бсайт „Зугла“, като предупредил за бомба и заявил, че тя ще избухне до 35-40 минути. Експлозията е причинена от самоделно устройство, поставено в раница, която е била оставена на мотоциклет без регистрационни номера пред сградата.

BOMB DETONATES AT ATHENS RAILWAY OFFICE: A suspected makeshift bomb exploded outside the Athens offices of Hellenic Train tonight, with no injuries reported. Greek police evacuated the building after two media organizations received warning calls that an explosive device would… pic.twitter.com/XXubcsFnqE