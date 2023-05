Борба за всеки окоп: Украинците показаха как си връщат метър по метър Бахмут (ВИДЕО)

„Сега е много динамична фазата при Бахмут. Нашата 3-та бригада за специални операции, както и други бригади, разположени в тази посока, постепенно се придвижват напред. Някъде е по-лесно, другаде по-трудно. Важното е всички да разбират - врагът не смята никъде лесно да се предаде... За всеки окоп се налага да се бием. И да понасяме загуби“, написа той.

И друго красноречиво видео оттам публикуваха от същата 3-та отделна десантно-щурмова бригада, показващо как атакуват руските позиции край Бахмут и принуждават руската 72-ра бригада да бяга от позициите си.

ОЩЕ: Украинците не спират да притискат руснаците при Бахмут (ВИДЕО)

More footage about how the 3rd separate assault brigade attacked Russian positions near Bakhmut and made the Russian 72nd brigade flee their positions. pic.twitter.com/oqo82p3C0Z