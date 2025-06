Група "Цар Плъх" спечели конкурса на БНР за нова българска поп и рок музика

Групата "Цар Плъх" спечели Голямата награда в Конкурса за нова българска поп и рок музика "Пролет 2025" на Българското национално радио. Песента им „Погледни насам“ получи най-високите оценки на професионалното жури, чиито членове Александър Нушев и проф. Цветан Недялков връчиха отличието. То дава възможност на групата да реализира запис на нова авторска музика, като БНР финансира и продуцира звукозаписни дейности и постпродукция със свой технически екип на БНР на стойност до 12 000 лв.

Група "Коянги" с песента "Не мога да простя" спечели Наградата за дебют, която се определя от селекционната комисия от музикални редактори в БРН. Призът дава възможност за самостоятелен концерт на групата на 2 ноември в култовото Първо студио на Радиото. Наградата връчи директорът на дирекция "Музикална продукция и състави" Марио Ангелов.

Награда на слушателите, определена с гласовете на публиката, отиде при групата "Mojo Pin" за песента им "Парче от мен'. Призът връчи генералният директор на БНР Милен Митев.

Българският представител на фестивала Евросоник в Грьонинген ще е групата "Me and My Devil". Наградата връчи Албена Миланова, член на Управителния съвет на БНР. Организаторите на фестивала в Нидерландия са избрали българската група, която в началото на 2026 г. ще участва с 45-минутен концерт на най-големия европейски шоукейс фестивал за съвременна поп и рок музика Eurosonic Noorderslag.

