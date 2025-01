Борис Джонсън към Путин: Ш.бан идиот, няма я вече империята ти! (ВИДЕО)

Бившият британски премиер Борис Джонсън нарече руския диктатор Владимир Путин „ш.бан идиот“ в интервю за Delfi заради империалистическите му амбиции. Джонсън смята, че е можел да предотврати войната на Русия срещу Украйна, ако по-рано е бил избран за премиер. Той твърди, че е щял да настоява Украйна да стане член на НАТО. Бившият премиер също така казва, че подходът към Украйна е бил „хронично двусмислен“.

„Украйна част от Запада ли е или е част от руската сфера на влияние? И мисля, че най-важното нещо, което трябва да предадем на Путин е, че Русия вече не е империя и с нея е свършено“, каза той.

Още: „Не очаквам нищо добро“: Украински дипломат за срещата между Путин и Тръмп

Борис Джонсън припомни империалистическото минало на Великобритания и добави, че от империята „на практика нищо не е останало“. По думите на Джонсън „Ако обичаш някого, пусни го да си отиде“.

"Former UK Prime Minister Boris Johnson delivered a blunt message to Vladimir Putin: 'It's over, Putin, you f*cking idiot, there is no more empire.' He condemned Putin's actions as archaic and barbaric, stating that Estonia, Latvia, Lithuania, and Ukraine are no longer part of… pic.twitter.com/COzq12pm4k