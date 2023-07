Британският премиер ще стимулира строителството на жилища

"Садик Хан от лейбъристите не успя да достави домовете, от които се нуждае Лондон, повишавайки цените и затруднявайки семействата да се качат на жилищната стълбица. Така че се намесвам, за да стимулирам строителството на жилища и да направя собствеността върху дома отново реалност за лондончани“, написа още Сунак. ОЩЕ: Британският дълг премина 100 процента от БВП за пръв път от 1961 г.

