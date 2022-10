Британското разузнаване: Русия и Беларус блъфират, за да объркат Украйна

Владимир Путин не може да генерира боеспособни формирования в заявения размер, докато беларуските войски "поддържат минимални способности за провеждане на сложни операции", се казва в доклад на Министерството на отбраната на Обединеното кралство.

