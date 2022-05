Британското разузнаване: Русия има значителни проблеми с военния персонал

„Въпреки че руските сили са обкръжили Мариупол от 10 седмици насам, украинската съпротива блокира възможността на Русия да поеме пълен контрол над града. Това обърка първоначалните планове на Москва да овладее ключов град и донесе тежки загуби на военен персонал сред руските военни“, пише в доклада на британското разузнаване.

