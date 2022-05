Капитулация или спасителна операция? Какво се случва в завод "Азовстал"?

Както заявил пред агенцията свидетел на извеждането на военните, не всички в автобусите изглеждали ранени. По-късно агенцията, украински и руски медии съобщиха, че военните са били транспортирани в наказателна колония в Еленовка на територията на ДНР.

Вечерта на 17 май Следственият комитет на Русия обяви планове за разпит на военнослужещите от полка "Азов", които бяха изведени от "Азовстал" на територия, контролирана от руските военни. Следственият комитет споменава и за разпит на "британски наемник". Според разследващите показанията му трябва да покажат вината на Киев за "провокацията, организирана от украинския режим" в Буча.

По-рано в Държавната дума бяха отправени призиви да не се разменят бойци от „Азов“, а на 18 май депутатите ще разгледат проекторезолюция, забраняваща „размяната на нацистки престъпници“.

Също на 17 май стана известно, че руската генерална прокуратура е подала молба до Върховния съд за признаване на украинския полк "Азов" за терористична организация и забрана на дейността му в страната.

Междувременно на 17 май основателят на полка "Азов" и лидер на партия "Национален корпус" Андрий Билецки заяви, че поддържа връзка с украинските защитници на "Азовстал" и моли да не се коментира ходът на тяхната евакуация.

„82 дни момчетата се сражаваха в невероятни условия. Повече от 70 дни те удържаха врага в пълно обкръжение с огромно числено превъзходство на противника, при ужасни въздушни, корабни, артилерийски бомбардировки и др.

Те направиха неща, които със сигурност ще влязат, трябва да влязат в учебниците по военна история. Сега главната задача е спасяването на "стоманените хора". Те все още ще са необходими, разбира се, на Украйна.

Главното сега е да не навредите с вашите догадки, идеи, някои вътрешни лица на самата операция по спасяване на бойците. Затова имам голяма молба към всички, които искат да споделят мислите си за случващото се в „Азовстал“, или към тези, които имат някакви „тайни“, „вътрешни хора“ и искат да споделят тези „вътрешни“ с целия свят - оставете ги при вас, както и собствените си мисли.

След два-три дни мисля, че самият гарнизон ще го докаже, ще изясни как е минало всичко, как се е случило всичко“, заяви Билецки.

По данни на очевидци, цитирани от Reuters, украинските военни са откарани в бивша наказателна колония в контролираното от Русия село Еленовка близо до Донецк. Сред тях са около 50 души с тежки наранявания, допълва ВВС.

Предполага се, че ранените ще бъдат откарани в болница, където ще им бъде оказана необходимата медицинска помощ. Това беше основното условие на споразумението за излизането им от „Азовстал“, където бяха през последните два месеца.

По-нататъшната съдба на бойците все още не е ясна. По-рано беше съобщено, че Украйна очаква да ги размени, като върне част от руските военнопленници в Русия. Но на 17 май в интервю за New York Times депутатът от Върховната Рада Кира Рудик, който участва в преговорите за евакуацията на защитниците на „Азовстал“, заяви, че механизмът за обмен все още не е разработен.

По думите ѝ украинските власти са искали това да стане чрез трета страна, например Турция, но Русия е против. Най-малкото, казва Рудик, Украйна е получила гаранции от организации като ООН и Червения кръст, че на руска територия всичко ще бъде наред с украинските военни. „Това беше единствената причина, поради която се съгласихме [на евакуацията], защото войниците бяха готови да стоят докрай“, казва тя.

Еленовка, където на 17 май са транспортирани автобусите с бойците от „Азовстал“, миналата седмица беше наречен от съветника на кмета на Мариупол Петро Андрюшченко „истински концентрационен лагер на XXI век, създаден от Русия в центъра на Европа“.

Хората според него се държат там в ужасни условия, не се хранят всеки ден, не им оказват медицинска помощ. „Там се държат роднини на военни, бивши служители на реда, активисти, журналисти и хора, които просто са предизвикали подозрение (включително само наличието на патриотични татуировки)“, разказва Андрюшченко.

Руската страна все още не е коментирала тези обвинения.

Във вечерното си обръщение президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви, че евакуацията на украинските военни от завода „Азовстал“ в Мариупол. Продължава.

Активните военни действия в „Азовстал“ започнаха на 18 март 2022 г. В началото на март самият Мариупол беше обграден от руски войски. В същото време „Азовстал“ остана под контрола на Украйна, тъй като в завода се отбраняваха украинските военни, включително от полк „Азов“.

Кремъл нарича полка „Азов“ „неонацистка“ формация, един от примерите за онзи радикален антируски национализъм (или според руската терминология - „нацизъм“), от който рускоговорящите в Украйна трябвало са били спасени от "специалната операция" (както в Русия наричат войната). Експертите обясняват, че полкът "Азов" отдавна не е доброволческият батальон "Азов", чийто гръбнак през 2014 г. наистина е съставен от радикални националисти.

Освен това, заедно с „Азов“, Мариупол и „Азовстал“ бяха защитавани от украински морски пехотинци и граничари.

Руските войски непрекъснато обстрелваха завода, опитвайки се да го превземат с щурм, но безуспешно: огромният металургичен комплекс има сложна система от дълбоки подземни убежища и комуникации и всъщност се превърна в крепост, където се укриваха не само военни, но и цивилни.

На 21 април руският президент Владимир Путин "на камера", в инсцениран телевизионен разговор с министъра на отбраната, отмени заповедта за щурм на „Азовстал“ и нареди на военните да блокират територията на завода. Въпреки това бомбардировките и опитите за щурм на предприятието, според украинската страна, не спряха.

Останалите в „Азовстал“ военни и цивилни отказаха да се предадат и всъщност се озоваха в блокада: почти без вода, храна, лекарства и боеприпаси.

С помощта на Червения кръст и ООН украинските и руските власти успяха да се договорят за отваряне на хуманитарни коридори за цивилни.

Според ООН 500 цивилни са били изведени от завода. Но военните останаха, включително и ранените. Тъй като заводът не разполага със стерилни превръзки, медицински инструменти и антибиотици, както твърди украинската страна, много от тях са били обречени на ампутация на увредените крайници или смърт от сепсис.

Сутринта на 16 май единствено в Telegram канала на Александър Ходаковски, командир на една от войските на самопровъзгласилата се ДНР, се появи съобщение, че „първите десет военни с бели знамена излязоха от нашия „тунел“. Ставаше дума за военни от „Азовстал“.

Няколко часа по-късно руското Министерство на отбраната съобщи, че е блокираните на „Азовстал“ в Мариупол представители на украинските военни е постигнато споразумение за евакуация на ранените, въведен е режим на тишина и е открит хуманитарен коридор, през който ранените украински войници се превозват в болница в Новоазовск на територията на самопровъзгласилата се ДНР. Късно вечерта на 16 май това беше потвърдено от украинските власти.

