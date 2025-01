Брюксел дава 30 млн. евро за закупуване на газ за Приднестровието

Европейският съюз предложи спешна помощ от 30 млн. евро за закупуване на газ за сепаратисткия молдовски регион Приднестровие, след като Русия прекрати доставките.

„Ние просто не можем да приемем, че хората на нашия континент нямат достъп до най-основните услуги. Но трудните времена разкриват истинските приятели“, заяви ръководителят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен. „Ето защо днес хвърляме спасително въже. Ще доставим газ на жителите на Приднестровието и ще възстановим достъпа им до електричество и отопление“, добави тя.

The EU has proposed €30 million in emergency support as a first step to help Moldova address the severe energy crisis provoked by Gazprom.



This funding will finance the purchase and transport of gas to Transnistria, restoring electricity and heating in the region.



