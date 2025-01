Зеленски: Ще помогнем на Молдова с въглища и специалисти в замяна на електроенергия (ВИДЕО, СНИМКИ)

Украйна е готова да доставя на Молдовската държавна районна електроцентрала (ДРЕС) въглища, както и да изпрати екип от специалисти за обслужване на съоръжението, като в замяна е възможно да получи електроенергия. Това заяви украинският държавен глава Володимир Зеленски на днешната си среща в Киев с президента на Молдова Мая Санду. Двамата осъдиха прекратяването на доставките на руски газ от Москва за Приднестровието и потвърдиха, че Украйна и Молдова са в състояние да осигурят енергийните доставки в региона.

"Остро осъдихме умишленото прекратяване от Руската федерация на доставките на газ за Приднестровския регион на Република Молдова, което предизвика хуманитарна криза", се казва в прессъобщение на канцеларията на президента на Украйна.

Украйна може да изпрати специалисти в помощ на Молдовската държавна районна електроцентрала, която се намира на левия бряг на Днестър, каза Зеленски по време на пресконференцията. "Готови сме да предоставим въглищата, които имаме, и между другото Приднестровието знае за това... Ако имат нужда от това, ние ще изпратим екип от наши хора, които на тази станция ще работят много бързо", отбеляза Зеленски.

