Брутален руски удар по пазара в Херсон взе жертви (ВИДЕО 18+ и СНИМКИ)

На 1 октомври руските сили атакуваха центъра на Херсон, като убиха най-малко 7 души и раниха трима други, съобщиха от Главната прокуратура на Украйна.

Сред загиналите са най-малко три жени и четирима мъже, казват местните власти. Вижте видео 18+.

Още: Пак проблеми с тока в АЕЦ "Запорожие" след руска атака

По данни на властите - под обстрел са попаднали местният пазар и спирка на обществения транспорт.

Русия атакува Херсон около 9 ч. сутринта, когато в Украйна се провеждаше общонационална минута мълчание в памет на загиналите украински войници в Деня на защитниците, съобщи Националната полиция.

🕯️National Minute of Silence 1 October is a public holiday in #Ukraine — Defenders' Day. Across cities nationwide, a minute of silence was observed in memory of the fallen Ukrainian soldiers, and traffic was halted on main roads. pic.twitter.com/6zSPJxx4nF

Украйна освободи южния град Херсон от руска окупация през ноември 2022 г. Оттогава руските войски редовно атакуват града и близките райони по западния бряг на река Днепър. Русия незаконно анексира Херсонска област, макар да не контролира цялата ѝ територия - заедно с Донецка, Луганска и Запорожка област.

Още: Русия не спира да ухажва Иран. Угледар е следващата руска жертва (ОБЗОР - ВИДЕО)

"Руска атака в Херсон, точно в центъра на града, според хора, които са били на автобусната спирка в близост до централния пазар. Към този момент е известно, че са загинали шестима души. Изказвам съболезнования на всички роднини и приятели. Шестима души са ранени, на тях се оказва необходимата помощ", написа преди това президентът Володимир Зеленски (снимка 18+).

"Ежедневният руски терор, ежедневните опити за унищожаване на живота - всичко това може да бъде спряно. Трябва да постигнем надежден мир за нашата страна и народ. За тази цел украинската сила и решимостта на партньорите трябва да са по-големи от желанието на Путин да извършва терор. Натискът върху агресора, помощта за Украйна трябва да бъдат постоянни и всеобхватни. Благодаря на всички партньори, които ни помагат да защитим живота! Благодаря на всички, които защитават Украйна!", написа Зеленски.

A Russian strike on Kherson, right in the city center. As of now, six deaths have been confirmed. My deepest condolences to all the families and friends affected. Six people have been injured and are receiving the necessary assistance.



Daily Russian terror, daily attempts to… pic.twitter.com/NumZfeMrmy