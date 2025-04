Бум, тряс, прас: Путин получи взривяващо предупреждение за парада на 9 май на Червения площад (ВИДЕО)

"Това, което прави впечатление, е не фактът на "незначително задимяване" на 51-ви арсенал на руските ракетни войски, а местоположението му. Това е североизточно от Москва". Така украинският военен анализатор о.з. полковник Константин Машовец, който е служил в украинския генщаб, коментира новина номер едно от военно естество в Русия днес - взрив на склад за оръжие, който побира 270 000 тона експлозиви, бомби, ракети и т.н. - Още: Един от най-големите руски складове за боеприпаси гърми жестоко, тече евакуация (ВИДЕО)

The moment of the explosion at the occupiers’ arsenal in the Vladimir region. With excellent comments. As always. pic.twitter.com/wLtHEADAOz — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2025

Powerful explosions rocked the 51st GRAU arsenal of the Russian Ministry of Defense in the Vladimir region — 100,000 tons of ammunition went up in the air.



Among the destroyed items were glide bombs, artillery shells, rockets for multiple launch rocket systems, and components… pic.twitter.com/Z1pz55dZn2 — WarTranslated (@wartranslated) April 22, 2025

Путин, проблем за Деня на победата

Машовец обръща внимание на следното: "Нещото, което е причинило точно този "дим", е преодоляло супер-дупер "специалната" система за противовъздушна отбрана на Русия в района на нейната столица или просто я е заобиколила. Това е много ясна демонстрация".

⚡️⚡️ A second "detonation" occurred at the GRAU arsenal in Russia



The Russians claim the fire was caused by a "safety violation." https://t.co/4Qtbbg8N4e pic.twitter.com/DlPSQilGQg — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2025

За момента руското военно министерство отрича, че случилото се е в резултат на украинска атака с дронове или друго оръжие, или саботаж.

И още - Машовец иронизира: "Ако бях по-глупав, все още щях да мисля за целесъобразността на всякакви паради на Червения площад на 9 май. "Проблемът с парада" става още по-актуален, ако това е наша успешна диверсия".

💥 Explosions near a military unit in Vladimir region



Local residents report that smoke from the explosions is visible above the Russian village of Barsovo, where the arsenal of the Main Rocket and Artillery Directorate, military unit 11785, is located.



In the first video,… pic.twitter.com/zNLzt6WfHf — NEXTA (@nexta_tv) April 22, 2025

"Там има значителни запаси от артилерийски снаряди, ракети от различни видове, включително "Искандер", "Точка-У", "Кинжал", боеприпаси за комплексите Панцир-С1, С-300, С-400, както и "Град", "Смерч" и "Ураган". В склада се съхраняват приблизително 105 000 тона оръжие", коментира в канала си в Телеграм лейтенант Андрий Коваленко, ръководител на Центъра за борба с дезинформацията към Съвета за сигурност на Украйна.

