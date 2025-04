Един от най-големите руски складове за боеприпаси гърми жестоко, тече евакуация (ВИДЕО)

Взривове и продължаващи вторични детонации разтърсиха 51-ви арсенал на ГРАУ - Главното ракетно-артилерийско управление (военна част 11785) във Владимирска област на Руската федерация в следобедните часове на 22 април. Това е един от най-големите складове за боеприпаси на руското министерство на отбраната. Съобщава се, че украински дронове са нанесли удар по обекта. Той се намира край град Киржач, североизточно от столицата Москва.

Според местни жители експлозиите продължават и "не спират". Кадри в социалните мрежи, публикувани от очевидци, показват каква е ситуацията:

Според руския Telegram канал "112" селата Мирни и Барсово, където се намира 51-ви арсенал на ГРАУ, се евакуират. Пътят Москва - Киржач е блокиран.

Прокремълският канал Mash съобщава, че евакуацията ще се извършва в пунктовете за временно настаняване в училищата в град Киржач – №6 и №7. За извозване на жителите ще бъдат използвани най-малко шест училищни автобуса. Източникът добавя още 6 села към евакуиращите се освен Мирни и Барсово, т.е. общо 8.

Областният управител потвърди за взрива, но не уточни причините.

