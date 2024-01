Бунтът на фермерите се разраства: 15 хил. полицаи бранят Париж от обсада (ВИДЕО)

Защита срещу евтин внос, край на бюрократичния ад и адекватни цени на местната земеделска продукция - с тези искания френските фермери започнаха общонационален протест в понеделник. Подкрепени от двата най-големи синдиката, те блокираха 16 възлови магистрали, с което обсадиха от всички посоки столицата Париж. 15 хил. полицаи възпираха тракторите да нахлуят в столицата или други големи градове, а колоните бяха проследявани от хеликоптери.

“Това е последната битка за земеделието Въпросът е на оцеляване”, каза фермерка пред АФП. “Няма да умрем мълчаливо”, гласеше транспарант в конвоя. Протестите на земеделци продължават в много европейски държави.

В Лонгвилие, югозападно от Париж, кадри показаха трактори, блокирали магистрала A10 към и от столицата, като трафикът бе пренасочен към по-малки пътища. Пиер д'Юлст, говорител на федерацията на младите фермери FJA, организатор на протеста, заяви, че вече е станало невъзможно да се печели прилична заплата със земеделски труд. Фермерите са вече по-конкретни в исканията си – използване на фитосанитарни продукти, угар, заговориха също за пенсионни условия.

INCREDIBLE SCENES 🚜🇫🇷



Thousands of farmers arriving on the motorway to BLOCKADE the city of Paris in protest of the green agenda.



All of Europe is saying NO to Climate Communism. pic.twitter.com/hhWKb3QsX0 — PeterSweden (@PeterSweden7) January 29, 2024

Вътрешният министър Джералд Дарманин увери, че 15 000 полицаи, разположени предимно в района на Париж, няма да позволят на фермерите да влязат в града. Това се случи след спешна среща в неделя вечерта. “Не възнамеряваме да позволим правителствени сгради или хранителни магазини да бъдат повредени, нито пък да бъдат спирани камиони, превозващи чужда продукция. Това е неприемливо”, каза министърът преди планираната обсада. Мерки относно чуждата продукция се наложи да бъдат взети, след като по време на протестите в белгийската столица Брюксел фермери блокираха няколко камиона, превозващи испанска стока, и изхвърлиха продукцията.

🇫🇷 All the access motorways (8) to Paris blocked by hundreds of tractors for an indefinite period.



Farmers from various regions will arrive in the next few days to consolidate the blockade. pic.twitter.com/2CaXjNpAlD — Nat (@Arwenstar) January 29, 2024

По думите на Дарманин президентът Еманюел Макрон лично е инструктирал операцията по сигурността, за да се гарантира, че както летищата “Роаси-Шарл дьо Гол” и “Бове” на север, така и “Орли” на юг остават отворени. Важно за френското правителство бе също международният пазар за храни на едро “Рунгис” в южните парижки предградия да продължава да работи, тъй като той снабдява столицата и някои южни градове с прясна храна.

Мащабът на понеделнишкото шествие бе подсказан още в неделя, когато двама активисти заляха със супа стъклото, защитаващо “Мона Лиза” в Лувъра, и крещяха лозунги, застъпващи се за устойчива хранителна система. “Кое е най-важно - изкуството или правото на здравословна и устойчива храна?”, извикаха те и добавиха, че френското земеделие е болно. “Нашите фермери умират на работа”, казаха активистите, преди да бъдат арестувани.

Гневните фермери блокират от дни ключови сухопътни връзки и затрудняват движението във Франция. В знак на протест те изхвърляха вонящи селскостопански отпадъци пред портите на държавните служби.

В петък правителството обяви поредица от мерки, които обаче фермерите не приемат напълно. Част от тях бяха драстично опростяване на определени технически процедури и прогресивно премахване на данъците върху дизеловото гориво за селскостопански превозни средства.

Франция ще настоява страните от ЕС да се споразумеят за облекчаване на регулациите върху необработваеми земеделски земи. Фермерите трябва да отговарят на определени условия, за да получат субсидии от ЕС - включително изискване да отделят 4% от земеделската земя за “непродуктивни” зони, където природата може да се възстанови. Комисията вече временно освободи фермерите от това правило в отговор на войната в Украйна и опасенията за продоволствена криза.

Новият френски премиер Габриел Атал призна, че земеделците са в затруднено положение, защото “от една страна, имаме нужда от качество, а от друга - искаме все по-ниски цени”.

Протести и в други европейски държави

Мащабни протести имаше и в Германия, Полша, Румъния и Нидерландия. Крайнодесните популистки настроени политици се опитваха да извлекат печалба от гнева, за да се обединят срещу споразуменията за свободна търговия.

И в Брюксел движението по околовръстния път беше затруднено от ядосани фермери. Трактори стигнаха до Square de Meeus в зоната на ЕС в Брюксел, където нададоха шумни клаксони.

IT'S HAPPENING🚜🇧🇪



The Belgian farmers have now joined the protests against tyrannical climate policies.



SHARE 👇pic.twitter.com/c6texBUqlm

— PeterSweden (@PeterSweden7) January 29, 2024

Не стихва и гневът на германските земеделци. Около пристанището на Хамбург има сериозни смущения на движението и блокада на камиони. Близо 1000 трактора са паркирани по стратегически пътища, водещи към района на хамбургското пристанище, което е най-голямото в страната и едно от най-натоварените в Европа.

🚨🇩🇪Berlin, Germany



Tens of Thousands turn out to support the farmers&their crusade against the destructive communist German Government.



Every single one of them will be on the ‘right side of history’



Support the Farmers - they feed us. pic.twitter.com/P9vi45iu4G — Concerned Citizen (@BGatesIsaPyscho) January 29, 2024

Колони от стотици трактори имаше също и в центъра на Хамбург, докато пред гарата се провеждаше демонстрация. Блокирани бяха и други германски морски пристанища. В Долна Саксония (на север) фермери ограничиха достъпа до Jade-Weser-Port, контейнерно пристанище близо до град Вилхелмсхафен, с около 40 трактора. Очакват се нарушения и в трафика на пристанището на Бремерхафен (на север).