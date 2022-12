Буря от критики на изказването на Макрон за нуждата от гаранции за сигурността на Русия

В интервю за френската телевизия "Те Еф 1" Макрон каза, че Европа трябва да подготви бъдещата си архитектура на сигурността и също така да обмисли "как да даде гаранции за сигурността на Русия в деня, в който тя се върне на масата на преговорите".

Михайло Подоляк, водещ съветник на украинския президент Володимир Зеленски, заяви, че светът е този, който се нуждае от гаранции за сигурността от Русия, а не обратното. "Цивилизованият свят има нужда от "гаранции за сигурността" срещу варварски намерения от следпутинова Русия", написа той в Twitter.

Civilized world needs "security guarantees" from barbaric intentions of post-Putin Russia...It will be possible only after tribunal, conviction of war authors and war criminals, imposition of large-scale reparations and bloody clarification of ru-elites "who is the one to blame?"